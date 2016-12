Consultant management de projet

Devenir spécialiste du pilotage des projets d'entreprise

La conduite des projets d'entreprise n'est pas une mince affaire. Il s'agit en effet de mener au succès la mise en oeuvre et le déploiement d'une solution le plus souvent mal définie, avec une équipe loin de la cohésion, en utilisant des technologies immatures pour des utilisateurs pas toujours convaincus. Nul besoin d'un dessin, la tâche est d'envergure !

Maitriser les techniques, méthodes, outils...et bonnes pratiques !

Pour conduire le projet, le manager s'appuie sur des techniques, des outils et des méthodes qu'il maitrise. C'est bien là le minimum que l'on peut exiger d'un professionnel. Selon le type de projet, l'équipe optera pour une méthode spécifique qu'elle saura adaptée aux besoins spécifiques. Bien entendu, il n'existe pas de méthode universelle qu'il suffirait de suivre à la lettre pour atteindre sans coups férir le résultat.

Dans tous les cas, le projet n'a guère de chance d'aboutir si l'équipe est encore au stade le plus élémentaire et n'est en fait qu'un regroupement d'intervenants de différents horizons. Bâtir une véritable équipe et en maintenir la cohésion dans la durée est une des indispensables compétences du manager de projet efficace.

Enfin un manager de projet est aussi un expert en accompagnement. Il sait écouter et intégrer les besoins et il maîtrise les techniques de la négociation pour ne pas s'éloigner de son objectif. C'est un métier aux multiples facettes réellement passionnant. Le spécialiste en management de projet puise son efficacité non pas dans la maîtrise des technologies et procédures mais bien dans son sens naturel des relations humaines. C'est d'ailleurs à cela que l'on reconnaît le consultant efficace.

Le consultant indépendant peut-être lui même chef de projet, accompagnateur de chef de projet, conseil en maîtrise d'oeuvre ou en maîtrise d'ouvrage. Dans tous les cas, mais surtout pour ce dernier, un excellente expérience du monde de la conduite de projet est exigée.

Le livre de référence du consultant freelance

7 compétences, 4 axes de développement et 12 bonnes pratiques de bon sens pour conduire les projets complexes d'entreprise. Ce livre, classé parmi les best seller de sa catégorie, s'appuie sur l'expérience de plusieurs dizaines de chefs de projet internationaux. Dans ce livre, huit d'entre eux relatent une expérience de terrain afin d'illustrer une bonne pratique clé.

Le chef de projet efficace

12 bonnes pratiques pour un management humain

Auteur : Alain Fernandez

Editeur : Editions Eyrolles

Collection : Gestion de projet

Version : 5ème édition

Pages : 240 pages

Prix librairie : 22 Euros



