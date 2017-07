Le Business model de l'entrepreneur indépendant

Qu'est-ce qu'un Business Model ?

"Au commencement était l'idée..."

Tout au moins pour un entrepreneur indépendant, un bon Business model commence toujours par une bonne idée(1).

Une bonne idée est orientée sur un segment de marché bien précis. Elle est dotée d'une valeur potentielle autant pour les clients que pour l'entrepreneur. Elle est motivante, et donne envie d'agir et d'avancer, de la mettre en pratique, et de la tester sans tarder. Elle est bien entendue originale et si, de surcroît, elle est difficilement copiable à court/moyen terme, il s'agit alors d'une très bonne idée !



(1)Une grande entreprise peut envisager de faire le forcing sur un marché existant, sans proposer pour autant d'innovation, rien qu'en jouant sur son image de marque ou sa capacité de dumping des prix.





Chacun trouve la bonne idée à son niveau.

Une bonne idée n'est pas nécessairement révolutionnaire. Il ne s'agit pas de se soumettre à l'absurde dilemme : soit j'invente "l'iphone killer", soit je ne fais rien. Avec cet état d'esprit, c'est toujours la seconde option qui est choisie.

Le but n'est pas de devenir le remplaçant de Steve Jobs, mais bien de vivre correctement, de passer de bons moments et d'être bien dans sa peau. C'est en tout cas ce que je développe dans cette étude (voir le livre de référence à la droite de cet écran).

Une bonne idée doit être passionnante à développer, générer les occasions de rencontrer des acteurs intéressants et complémentaires, et être source, durablement de préférence, de profitabilité. Voyons le Business Model...

La pierre angulaire

Du soin accordé à la réalisation du business model dépend toute la réussite de l'activité indépendante en cours de développement. Un bon business model ne se trouve pas dans un catalogue de "bonnes idées" ou de "trucs qui marchent". Il répond nécessairement à un ensemble d'incontournables exigences. Il est censé créer une vraie valeur pour de vrais clients. Il génère un retour financier suffisant pour couvrir les frais de fonctionnement, et dégager une marge bénéficiaire. Il est suffisamment original pour intéresser les clients et se démarquer de la concurrence.

Un outil indispensable...

C'est d'autant plus indispensable dans le cas d'une activité indépendante où l'avantage concurrentiel est, d'expérience, une règle de survie. Le marché visé est durable. C'est-à-dire que les clients ne se détourneront pas trop rapidement des produits et services proposés.Et le fondamental : on aime le métier exercé pour accomplir cette activité. Elle permet d'exprimer au mieux ses talents et elle nous pousse à nous améliorer, et à étendre notre réseau de partenaires.Ensuite, last but not least, lorsque l'on a bien étudié tout cela, il faut impérativement construire une "vraie" stratégie commerciale.

