10 Conseils pour bien démarrer son entreprise

Les prérequis à la création d'entreprise

1) On tient en main un projet concret et réaliste

2) Une bonne dose d’innovation s'impose tant que l'on demeure dans les limites du raisonnable

ix conseils de bon sens pour démarrer son projet d'entreprise ou d'activité indépendante. Pris à contre-pied ces conseils sont alors autant de causes d'échec. Ce sont donc de vraies mises en garde. Il est préférable de les considérer à leur juste valeur.Ce n'est pas avec de vagues idées, un rêve éveillé que l'on se lance. Sans un projet bien chiffré, évalué autant en terme de marché potentiel que de moyens nécessaires, l'échec est assuré.Il est préférable de ne pas (trop) copier les futurs concurrents. De toutes façons, ils ont déjà un métro d'avance. Innover dans les limites du raisonnable c'est le moyen d'offrir un intérêt neuf pour les clients, toujours en quête de nouveautés.

3) Des besoins financiers limités

4) Une perception lucide et sans concession des réalités du commerce

5) Un sens du contact humain

6) Un respect sans faille

7) Une excellente préparation psychologique

8) Une envie de réussir bien chevillée au corps

9) Une aptitude à prendre les décisions rapidement

10) Un certain flair pour anticiper les risques

Ressources web...

Limiter les dettes, c'est le meilleur (le seul ?) moyen de conserver sa liberté d'action. Une dette doit être remboursée. Si l'activité démarre difficilement, on se prive alors de plusieurs degrés de liberté. Il est toujours préférable de démarrer petit et d'investir au fur et à mesure en limitant au maximum les apports de capitaux extérieurs. On est sûr ainsi que les prêteurs ne viendront pas demander des comptes.L'esprit de commerce ne s'improvise pas. Un client, qu'il soit confirmé ou encore que potentiel, n'est pas un individu ordinaire. C'est une personne qui est prête à échanger le produit ou le service que vous lui fournissez contre des espèces sonnantes et trébuchantes. L'indispensable sympathie ne sera pas poussée jusqu'au bénévolat. En aucune manière.Mais le commerce, ce n'est pas uniquement faire des sourires uniquement pour inviter le client à passer à la caisse. La pratique du contact humain, dépasse ce sourire figé, c'est aussi donner envie aux clients de revenir.Respecter naturellement les clients, prospects et partenaires, c'est ne pas avoir l'impression de faire des efforts pour offrir des produits et des services de qualité.On se sent prêt à supporter les obstacles, difficultés, contretemps, retournements de situation. Ce n'est pas simple. Quand une semaine commence mal et que les catastrophes s'accumulent, la poisse donc, il en faut de l'énergie pour régler les problèmes rencontrés.On se lance parce que c'est une envie qui nous démange de longue date. Ce n'est pas un pis-aller parce que l'on a perdu son emploi salarié.On n'a pas toujours le temps de tergiverser, les opportunités sont éphémères. Il faut décider, même si l'avenir n'est pas clairement dessiné.Toute décision d'importance est une prise de risques. Il est bon de savoir les anticiper et les évaluer.

À lire...

Les deux livres de référence

44 Astuces pour Démarrer votre Business

Comment transformer son envie d'émancipation en une activité durablement rentable. Les meilleurs "trucs" des pros de l'entrepreneuriat sont ici mis en forme, structurés et illustrés de témoignages de créateur d'entreprises.

Éditions Eyrolles 2014. 160 pages. 16 Euros



Dispo : www.amazon.fr , PDF (izibook), Format Kindle

Ce livre développe une démarche complète pour réussir sa création d'entreprise. Tel un coach personnel se livre vous accompagne et vous aide à franchir les embûches du parcours, depuis l'idée initiale jusqu'à l'accession à une situation durablement stable. Ce livre s'appuie sur l'expérience cumulée de plusieurs dizaines d'entrepreneurs avertis et chevronnésEditions Eyrolles 2012. 272 pages. 20 EurosDispo : www.amazon.fr