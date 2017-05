Assurance professionnelle de l'entrepreneur indépendant

Choisir une assurance professionnelle

I

l existe de bien nombreuses formules d'assurances censées couvrir l'ensemble des biens des risques potentiels :assurances des locaux, des équipements professionnels, des pertes d'exploitation, des véhicules, des risques d'impayés, contre les catastrophes naturelles, la responsabilité environnementale ou plus globalement contre les risques liés à l'exploitation professionnelle (*).

C'est bien ce dernier volet qui nous préoccupe pour cet article.

Est-il nécessaire de contracter une assurance professionnelle ?

L'assurance professionnelle est une obligation pour l'exercice de certaines activités jugées à risques. Elle est juste recommandée pour les autres entrepreneurs. L'assurance n'est un parapluie anti-risques que dans les publicités.

Chaque contrat mérite d'être méticuleusement analysé, en évaluant la concordance entre les risques couverts par l'assurance et les risques potentiels liés à l'exercice de son activité. Les inévitables clauses d'exclusion, tout comme le montant des franchises (part de remboursement restant à votre charge), seront étudiées avec soin. N'hésitez pas à questionner votre courtier. Ensuite chacun jugera si les risques effectivement couverts par le contrat d'assurance justifient le montant de la prime annuelle.

(*)La liste des risques couverts et non couverts d'un contrat d'assurance a toujours eu à mon sens un côté un peu surréaliste, entre le cadavre exquis et l'écriture automatique.

