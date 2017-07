Il n'existe que deux manières de s'enrichir :

1) soit on élève ses revenus pour accéder au niveau de ses désirs

2) soit on abaisse ses désirs pour les mettre en niveau de ses revenus

D'après Alphonse Karr

Accroître ses revenus significativement

I

l n'existe pas cinquante manières d'obtenir une augmentation de salaire digne de ce nom. En tout cas, ce n'est ni en pleurnichant, ni en contant ses misères à son employeur que l'on parviendra à lui faire comprendre que vous méritez une rémunération plus en phase avec vos compétences et votre talent... tels que vous les estimez !

Remarque : Il vaut mieux éviter de suivre à la lettre les suggestions de comportement du type "les conseils du coach du journal Le Monde" qui vous exhortent notamment à remercier platement, puis à redoubler d'efforts une fois l'augmentation obtenue en signe de gratitude. Ce n'est pas la charité que l'on demande.

L'entreprise recherche le profit, c'est sa raison d'exister

Une entreprise n'existe que pour faire du profit. Elle ne vous a pas embauché pour complaire aux statistiques officielles et assurer ainsi la réussite des promesses présidentielles. Pour parler franchement, elle n'a cure de l'inversion de la courbe du chômage. L'entreprise vous a embauché parce qu'elle sait qu'elle assurera son profit grâce à vos compétences et vos qualités personnelles. Cela tombe sous le sens pour tous ceux qui connaissent un tant soit peu le monde de l'entreprise.

Si vous êtes capable de démontrer que votre contribution à la création de valeurs globale est hautement profitable, vous parviendrez peut-être à glaner quelques compensations. Mais démontrer, chiffres à l'appui, que le ratio entre la valeur que vous fournissez et le salaire que vous recevez n'est pas à votre avantage n'est pas à la portée de tout un chacun...

De toute façon, pour une bonne augmentation de salaire hautement significative, 25%, 30%, 40%..., ce n'est pas ainsi qu'il faut agir.

Une démarche d'architecte et d'entrepreneur

En fait, ce qu'il faut, c'est adopter une mentalité d'architecte, ou d'entrepreneur si vous préférez, pour bâtir une carrière dans la durée. Pour commencer, n'hésitez pas une seule seconde à vous comporter comme la grande majorité des employeurs pour qui la notion de confiance et de fidélité n'est qu'un effet de style pour les discours de fin d'année. S'ils en ont l'opportunité, ils n'hésiteront pas à vous remplacer pour un autre salarié prêt à fournir la même valeur que vous pour un salaire inférieur. Par les temps qui courent, l'oiseau n'est plus si rare que cela.

Bien des patrons sont obnubilés par les chiffres, et ne voient pas la valeur cachée des salariés. J'en ai croisé plus d'un de ces patrons dont le cerveau tournait en boucle autour de la question de la marge bénéficiaire. Persuadés que tout un chacun était interchangeable, ils étaient incapables d'apprécier la valeur cachée des salariés les plus précieux : dévouement, goût du travail bien fait, prise d'initiative, talent de formateur notamment.

Aussi, si vous n'êtes pas reconnu à votre valeur, n'hésitez pas à proposer votre candidature ailleurs. Ce sera le premier conseil.

Tester le marché

D'ailleurs, c'est une bonne technique de tester régulièrement le marché. C'est le moyen d'estimer sa propre valeur marchande et de bien comprendre les tendances majeures.

Développer son capital connaissance

Là encore, il est recommandé de relativiser les besoins spécifiques de votre entreprise sous l'éclairage des attentes du marché. Il est inutile de perdre son temps à se former si la spécialisation nouvellement acquise n'existe pas en dehors du cadre de l'entreprise actuelle.

Ensuite, il est tout aussi utile de développer son capital de compétences. Il ne s'agit pas non plus de se sentir contraint d'en acquérir impérativement de nouvelles. Sauf si vous envisagez une réorientation à 90º, bien entendu. En revanche, il est désormais plus que jamais important de prendre le temps d'approfondir ses propres compétences en étudiant de près les évolutions de la profession.

Le web, les librairies et bibliothèques regorgent de ressources pour assurer une solide autoformation pour la plupart des domaines de l'entreprise. Il suffit de le vouloir et de bien s'organiser. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce thème.

Prendre l'initiative et s'imposer

Imaginez une entreprise où chaque salarié s'en tient à sa fiche de fonctions et refuse de sortir des limites de ses prérogatives... Une grève du zèle généralisée. Elle ira vite dans le mur ! Une entreprise fonctionne uniquement grâce à tous ceux qui savent prendre les initiatives qui s'imposent lorsque les inévitables impondérables et imprévus bloquent les processus, qui ne sont bien huilés qu'en théorie. Il est tout aussi utile de savoir vendre ses idées

Ne jamais oublier la finalité de l'entreprise

Une entreprise existe pour faire du profit. Tant que vos initiatives, décisions et actions iront dans le sens de l'accroissement des profits, vous serez en position de force pour négocier votre salaire.

Se lancer à son compte

Si vous vous sentez prêt et que l'envie vous démange, n'hésitez pas, c'est la meilleure solution. Mais attention, le parcours n'est pas vierge d'obstacles ! Aussi je vous invite à parcourir le site À son compte , un guide en ligne justement dédié à tous les salariats qui souhaitent entreprendre en freelance.

À lire...

› L'art et la manière d'aborder son chef de service pour lui demander une augmentation

Ne passez surtout pas à coté de ce petit bijou...Georges Perec nous entraîne dans le récit hilarant d'une véritable course d'obstacles où, selon une logique imparable de rebondissements en rendez-vous manqués, d'épidémies de rougeole en intoxications alimentaires, les perspectives d'une rencontre avec un très évanescent chef de service deviennent de plus en plus improbables.

L'art et la manière d'aborder son chef de service pour lui demander une augmentation

Georges Perec

Points Signatures

Prix : 6,70 Euros

Dispo :

www.amazon.fr

Format Audio (CD)

› Êtes-vous indispensable ? Libérez le linchpin qui est en vous...

Seth Godin a tout compris. Chacun d'entre-nous, qu'il soit salarié ou freelance se doit de se rendre indispensable. C'est en effet le meilleur moyen, le seul même, d'assurer une carrière conforme à ses attentes, autant pour l'intérêt du travail, l'épanouissement, que pour sa rentabilité, l'enrichissement personnel. Bref, ce livre est un excellent guide pratique pour mettre en avant son originalité et sa créativité en toute lucidité afin de se démarquer et de devenir : I.N.D.I.S.P.E.N.S.A.B.L.E.

Êtes-vous indispensable ?

Libérez le linchpin qui est en vous

Seth Godin

Editions Diateino

Prix : 19,90 Euros

Dispo :

www.amazon.fr



› 44 astuces pour démarrer votre business

› À son compte

Comment transformer son envie d'émancipation en une activité durablement rentable. Les meilleurs "trucs" des pros de l'entrepreneuriat sont ici mis en forme, structurés et illustrés de témoignages de créateur d'entreprises.Alain FernandezÉditions Eyrolles 2014160 pagesPrix : 16 EurosDispo : Format ebook (PDF ePub) (10,99 Euros)(10,99 Euros)Ce livre développe une démarche complète pour réussir sa création d'entreprise. Tel un coach personnel, il vous accompagne et vous aide à franchir les embûches du parcours, depuis l'idée initiale jusqu'à l'accession à une situation durablement stable. Ce livre s'appuie sur l'expérience cumulée de plusieurs dizaines d'entrepreneurs avertis et chevronnés.Alain FernandezÉditions Eyrolles 2012 - 272 pagesPrix : 20 EurosDispo : au format PDF & ePub (13,99 Euros)(13,99 Euros)