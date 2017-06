Optimiste et pessimiste sont également nécessaires à la société, l'optimiste invente l'avion, le pessimiste invente le parachute...

Trucs d'innovateurs

D

ans l'’ouvrage Little Bets , Peter Simsdémontre que les innovateurs suivent un processus fondé essentiellement sur l'expérimentation :1) Expérimenter très vite.2) Tester des idées imparfaites.3) Analyser rapidement les échecs pour avancer d’un petit pas.4) Et tenter un nouveau pari.

Il est totalement impossible de prévoir quelle idée rencontrera le succès. C'est la règle fondamentale de l'innovation industrielle. Il faut donc essayer, corriger, recommencer en profitant de l'’enseignement pour tenter autre chose, une autre voie.

En fait, selon l'étude de Peter Sims , il n’y a pas vraiment de grands visionnaires. Ce sont surtout des acteurs - dans le sens étymologique, donc des femmes et hommes qui agissent - qui osent s’engager dans une suite de petits paris, et profitent de l’enseignement de chacune des tentatives.

Une démarche originale pour des anti-conformistes

Selon les cas, soit ils adoptent une démarche itérative et repartent des résultats de l'expérimentation pour progresser et améliorer le prototype en cours de création, soit ils infléchissent un peu la démarche, soit ils laissent tomber sans regret et se réorientent rapidement.

C'est là où réside leur force. Les enseignements d'un échec ne sont pas toujours perceptibles immédiatement. Les uns s'entêtent à tort à poursuivre leurs efforts en une voie sans issue, persuadés de détenir la vérité, tandis que les innovateurs dynamiques ne perdent pas de temps et cherchent une autre voie plus profitable.

Ils ont aussi l'intelligence de lancer plusieurs expériences à la fois. Si la vieille morale nous a enseigné de ne pas courir plusieurs lièvres à la fois, c'est bien en ne respectant pas cet adage que les innovateurs parviennent à innover...

Il ne s'agit plus de chercher une idée supposément géniale, de la dessiner, puis de préparer des plans et d'appliquer une méthode rigoureuse pour parvenir au résultat escompté.

Dans ce cas précis des innovateurs étudiés par l'auteur, on ne connait pas le résultat avec précision. On se lance très vite, on observe, on poursuit ou on on recommence.

Et nous, les cartésiens ?

Les cartésiens que nous sommes ne seront pas déstabilisés par la démarche. La rigueur et le sens de l'analyse sont d'indispensables qualités pour expérimenter et analyser rationnellement les résultats.Il suffit juste d'être un peu plus pragmatique que théoricien, et d'écouter ses intuitions. Elles sont de bons conseils lorsqu'il s'agit d'interpréter des résultats incomplets...

Ce que confiait Steve Jobs, innovateur au quotidien

Interviewé par Gary Wolf, du mensuel américain Wired, en février 1996, Steve Jobs confiait ainsi : « La créativité, c’est juste connecter des choses. Lorsque vous demandez aux innovateurs comment ils ont fait telle ou telle chose, ils se sentent toujours un peu gênés parce qu’ils ne l’ont pas vraiment fait, ils l’ont juste vu. Ça leur semblait évident. Ils sont tout simplement capables d’interconnecter et de synthétiser de nouveaux concepts. Ils raisonnent aussi ainsi parce qu’ils cumulent plus d’expérience que la moyenne, et qu’ils s’y réfèrent plus facilement que le reste des gens. » Source : À son compte, de salarié à consultant, Editions Eyrolles

