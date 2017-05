Le projet Business Intelligence, les informations pour décider

uel que soit le type de décision que vous soyez amené à prendre, vous aurez toujours besoin de disposer d'informations validées et actualisées. C'est ainsi.Le processus de décision commence invariablement par une phase de collecte des informations .Ceux qui vous affirment avec aplomb décider en toute situation à l'instinct, avec leurs tripes, "with the guts", ne procèdent pas différemment.Ils sont simplement parvenu au stade du processus où l'on prend effectivement la décision. Ils ont déjà accompli cette phase de collecte des informations. Ensuite, c'est bien en s'appuyant sur sa propre expérience et sa personnalité que l'on estime le risque et que l'on envisage les potentialités des alternatives pour prendre ou ne pas prendre la décision.

Quelles informations pour le décideur ?

Lors de la phase de collecte, le décideur ébauche intellectuellement une représentation de la situation et des voies possibles. Les informations dites "formelles", celles qui sont écrites, chiffrées et validées, sont importantes mais elles sont loin d'être les seules à considérer.

Lorsque la décision devient un peu complexe, lorsque qu'elle sort du simple registre du calcul, le décideur sera particulièrement sensible aux conseils de proches, "experts autorisés" ou "experts de faits" pour l'occasion.

Cet univers de "l'informel" est difficile à délimiter. Il englobe les avis, les conseils, les impressions, les suppositions et autres estimations échangés au cours d'une rencontre impromptue, d'un repas, d'un café, d'un séminaire...sur un blog ou sur un réseau social.



Toute cette masse d'informations, indispensables pour le décideur, n'entrent pas dans le système d'information de l'entreprise.

Il y a quelques années on parlait d'un ratio formel/informel de 30/70 pour estimer la proportion des deux univers informationnels (JL Le Moigne notamment). A mon avis, ce ratio n'a pas dû beaucoup évoluer. S'il est vrai que le système d'information est toujours plus présent pour capter les données, les sources d'informations dites "informelles" se sont aussi multipliées avec le développement du Web et des réseaux sociaux. Attendons toutefois les premières retombées du trop fameux Big Data et de la BI sémantique. Quelles promesses seront tenues ?

