Formation en ligne :

Réaliser un indicateur tachymètre avec Excel

P

our être efficace, un tableau de bord se doit d'être simple et ergonomique. L'indicateur tachymètre est ainsi incontournable tant son usage est ancré dans l'expérience personnelle de tout un chacun. Il est tout a fait dans l'esprit "d'un seul coup d'oeil". Il est bien plus riche qu'une valeur brute qui impose une réflexion pour tenter de se raccrocher à une échelle de valeur afin d'attribuer une notion qualitative pour en interpréter le sens. Là, la valeur qualitative est directement perçue.

Le tachymètre est assez simple à réaliser avec Excel, sans aucune programmation, en utilisant uniquement les fonctions graphiques du tableur. La fiche pratique numéro 3 de la seconde partie du livre de référence "L'Essentiel du Tableau de Bord" décrit pas à pas la réalisation de cet indicateur. Une vidéo de formation gratuite, en accès libre réservée au lecteur, complète le livre. Elle est accessible ici : Indicateur Tachymètre avec Excel, et suit ligne à ligne le déroulement décrit dans le livre.

Deux Variantes du tachymètre

1ère Variante

2nde Variante

L'indicateur Vumètre

En complément je vous propose, uniquement en vidéo, deux variantes du tachymètre un peu plus esthétique avec une aiguille "matérialisée". Ces vidéos sont à suivre une fois que l'on a bien compris la réalisation du tachymètre du livre. Elle est accessible ici : Indicateur graphique avec Excel Une autre méthode pour dessiner l'aiguille encore plus proche de la réalité. Cette petite formation fera aussi appel à vos souvenirs de trigonométrie. Elle est accessible ici : Indicateur graphique avec Excel L'indicateur Vumètre est tout aussi intuitif que l'indicateur tachymètre. Selon le sens de l'information que l'on souhaite communiquer, on choisira l'une ou l'autre représentation. Cet indicateur est simple à réaliser en utilisant les fonctions graphiques d'Excel, sans aucune programmation. La fiche pratique numéro 3 de la seconde partie du livre de référence, "L'Essentiel du Tableau de Bord", décrit pas à pas la réalisation de cet indicateur. Une vidéo de formation gratuite, en accès libre réservée au lecteur, complète le livre. Elle est accessible ici : Indicateur Vumètre avec Excel , et suit ligne à ligne le déroulement décrit dans le livre.

Le livre de référence de la formation

Concevez vous-même votre propre tableau de bord de pilotage, et et réalisez-le rapidement et à moindre coût avec Microsoft Excel.Alain FernandezEditions EyrollesOpérationnel toutes version Excel pour Windows : 2003 à 2016 2édition *****254 pages 22 EurosBest seller du managementPlus de 30.000 exemplaires vendus en librairieDisponible sur stock en 24 heures :Disponible en téléchargement immédiat au format eBook : PDF & ePub

