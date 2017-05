Pourquoi Excel ?

L

e tableur Excel est l'outil adéquat pour bâtir un tableau de bord de pilotage simple, peu coûteux et rapidement mis en oeuvre sans pour autant déroger aux exigences d'un instrument d'aide à la décision utile, utilisable et donc utilisé.

L'essentiel du tableau de bord

Méthode complète et mise en pratique avec Microsoft Excel

Alain Fernandez

Eyrolles - Editions d'Organisation

250 pages

Prix : 22 Euros

Best-seller francophone

4ème Édition *****

+ 35.000 exemplaires vendus

Exemples et modèles gratuits à télécharger

Opérationnel Excel 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

Cette nouvelle édition complétée et mise à jour profite d'une nouvelle mise en page bicolore claire et aérée. Ce livre est d'une lecture aisée.

Dispo : www.amazon.fr

Les avantages d'utiliser un tableur performant pour l'accomplissement de ce projet sont en effet multiples :

Autonomie

Avec un peu de pratique élémentaire de l'usage des tableurs, sans connaître pour autant le langage VBA (Visual Basic pour Application), chacun peut bâtir seul un tableau de bord et des indicateurs en suivant la méthode proposée dans l'ouvrage de référence ci-dessous. Avec quelques connaissances en VBA, on peut encore mieux professionnaliser son outil. L'autonomie de réalisation est un immense avantage. Vous pouvez ainsi l'adapter, le modifier et le perfectionner sans être contraint d'attendre la disponibilité d'un spécialiste ou du service informatique de votre entreprise.

Coûts réduits

Il suffit de disposer : d'une version d'Excel : 2003, 2007, 2010 ou 2013, elles sont toutes opérationnelles, et de ce livre, 22 Euros. Les exemples dont un tableau de bord complet sont à télécharger, gratuitement pour les lecteurs.

Rapidité de mise en oeuvre

Aucun décideur ne dispose du temps nécessaire pour bâtir ses propres instruments d'aide à la décision. C'est un fait. La méthode de réalisation en 5 étapes proposée dans ce livre tient parfaitement compte de cet impératif. Vous disposerez de votre tableau de bord sans attendre.

Un tableau de bord est un instrument d'aide à la décision

Ce livre est structuré en deux parties : Conception et Réalisation.Pour concevoir un instrument d'aide à la décision, encore faut-il donner une orientation à ses décisions afin qu'elles soient prises en parfaite cohérence avec la dynamique d'amélioration choisie pour ses activités sous contrôle. C'est la première partie de ce livre.Une fois cette phase accomplie, la réalisation du tableau de bord avec Excel se déroule pas à pas. Tous les exemples en auto-formation sont fournis, c'est la seconde partie.

Un livre interactif

Chaque étape de la méthode de conception et de réalisation est liée à une page du site www.piloter.org/excel , directement accessible depuis votre smartphone, tablette ou PC grâce à un "flashcode" (QRcode) ou un lien raccourci ( http://tb2.eu/e ). Vous pouvez ainsi consulter les dernières mises à jour, les références bibliographiques et les liens web complémentaires.



Cliquez sur l'image pour agrandir le modèle de travail du livre

Quelques retours d'expérience

La méthode était à l'origine plutôt destinée aux PME qui ne disposaient pas de services informatiques pour maintenir le système de Business Intelligence. Dans les faits, la méthode est aussi utilisée par les plus grandes entreprises pour des besoins rapides et bien spécifiques, que ce soient pour le contrôle de gestion, le service qualité, la DSI, le commercial/marketing (web marketing notamment) ou la conduite de projet. Plusieurs utilisateurs indépendants (travaillant donc seuls) et des TPE (-10 salariés) m'ont aussi fait des retours positifs.

® Excel et Office sont des marques déposées de Microsoft Corp

Commentaires lecteurs...

