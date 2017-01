Big Data et Système d'information

Le big data, du rêve à la réalité

Stratégie de séduction...

La notion de big data, "mégadonnées" ou "données massives", deux traductions types reconnues comme officielles en France, dépasse largement la simple traduction littérale du terme ainsi proposée.

Le Big Data, ce n'est pas uniquement le stockage de très grandes quantité de données. Le big data, c'est aussi la capacité de trier, de classer et d'analyser très rapidement lesdites données.

De tels moyens sont riches de promesses. Les fournisseurs, éditeurs et cabinets de conseils, fraîchement devenus spécialistes, ont rapidement su trouver les indispensables termes marketing pour bâtir une stratégie de séduction, suffisamment efficace pour charmer puis capturer les clients une fois ceux-ci "tombés en pâmoison".

Conception des systèmes

Toutes les modélisations semblent en effet à porter de mains. On va donc tout savoir, c'est sûr, aucun doute à ce sujet. Au cours des deux décennies précédentes, nous avions connu le culte de la qualité , celui de l'orientation client , les conceptions orientées processus et centrées métiers . Nous avons donc conçu des systèmes d'information à peu près en phase avec ces finalités qui se recoupaient pour une meilleure efficacité de fonctionnement. Bien conduite, le résultat était à terme financièrement perceptible. Le big data nous conduit à un tout nouveau tropisme : l'information.

Le culte de l'information

1) La quantité prime sur la qualité Les données sont collectées sans prendre soin d'en vérifier la vraisemblance, la cohérence et le contexte. On s'imagine que les erreurs sont noyées dans la masse. Grave erreur, "le diable est dans les détails".

Les données sont collectées sans prendre soin d'en vérifier la vraisemblance, la cohérence et le contexte. On s'imagine que les erreurs sont noyées dans la masse. Grave erreur, "le diable est dans les détails". 2) Les outils priment sur les finalités. Les outils, toujours plus sophistiqués, sont perçus comme un recours magique à tous les problèmes difficiles à résoudre.

La valeur est là, c'est l'information et uniquement l'information. Bon OK, me diriez-vous, mais avec de telles quantités de données et les capacités d'analyse ad-hoc, on fera du service client de la qualité etc... comme jamais !Pas si sûr.Nous sommes toujours pilotés par les mêmes travers, de véritables TOCs (Troubles Obsessionnels Compulsifs) des décideurs :Autrement dit, on se focalise sur les moyens et on se contente des promesses de rêves à défaut de finalité concrètes.Pour mémoire, c'est ainsi que bien des projets d'implantations de solutions de CRM ont purement et simplement foiré...

