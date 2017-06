Business Intelligence et stratégie

Le projet de Business Intelligence est un projet stratégique

L

a Business Intelligence n'est pas une simple liste d'outils technologiques. La mise en oeuvre des solutions de Business Intelligence doit être entreprise comme un véritable projet de portée stratégique.

La BI conceptualise d'ailleurs le changement radical de l'usage des technologies de l'information en entreprise. Il s'agit en effet de passer d'une utilisation exclusivement productiviste de la technologie, comme nous l'avons connu du temps de l'informatique traitement de données, à une exploitation rationnelle et coopérative de l'information "stratégique".

Désormais, la réussite du déploiement de la stratégie gagnante est étroitement liée á la qualité de la mise en oeuvre du projet décisionnel.

Assister le processus de décision est l'unique finalité du projet décisionnel

Lorsque la technique prend le pas sur la finalité

Téléchargement libre

BI et stratégie



Dossier PDF gratuit : LA BI est indissociable de la démarche stratégique Dossier PDF gratuit : LA BI est indissociable de la démarche stratégique

La formulation de "Business Intelligence" a naturellement remplacé l"expression francophone "d'informatique décisionnelle" qui, quoiqu'un peu datée, était pourtant bien plus expressive. Entreprendre un projet d'informatique décisionnelle n'est autre que bâtir une architecture technologique informatique au service du processus de prise de décision dans l'entreprise. C'est clair et concis. L'informatique est là pour aider à mieux décider.Pourtant à l'étude des projets achevés, force est de constater qu'en pratique la dernière partie de la formulation, le terme "décisionnelle", a bien trop souvent été tronquée. Le "projet d'informatique décisionnelle" se résume alors à un "projet informatique" où seule la mise en oeuvre technologique importe.

Les concepteurs semblent adopter le postulat qu'il suffit d'assembler dans les règles de l'art les technologies qualifiées "d'outils décisionnels" pour atteindre sans coup férir la finalité d'aide à la décision.

Les professionnels de la Business Intelligence

Le professionnalisme des chargés de la réalisation s'évalue essentiellement par la maîtrise des normes et référentiels et par la capacité à mettre en musique les différentes briques technologiques du système : ETL outils d'analyse et de présentation...

Les échanges sur les solutions technologiques potentielles (EAI, SOA, SaaS, solution Open Source ou propriétaire) sont bien nourris et mobilisent d'ailleurs l'ordre du jour de la quasi totalité des réunions de préparation.

Le projet business intelligence est étroitement lié au déploiement de la stratégie. Il ne sera guère possible d'assister le processus décisionnel sans se référer aux ambitions du plan stratégique.

Le projet d'informatique décisionnelle

Ouvrage recommandé

›

À la décharge des concepteurs il est aussi vrai que la question technique est pour le moins ardue et c'est là un euphémisme. Mettre en relation des systèmes hétérogènes, collecter et rapprocher des données aux multiples formats est un casse-tête de tous les instants.L'essor exponentiel de la mobilité multipliant à l'envi les points d'accès au système n'arrange en rien la problématique.Lire la suite, Le projet d'informatique décisionnelle L'ouvrage de référence auprès des managers, consultants, chefs de projets décisionnels, formateurs et enseignants.

Les nouveaux tableaux de bord des managers

Le projet décisionnel en totalité

Alain Fernandez Eyrolles 6ème édition 2013

495 pages

Prix : 35 euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

& PDF ou ePub Format Kindle









Partagez cet article...

(total partages cumulés > 105)

Commentaires lecteurs...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.





Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2017 Tous droits réservés Mentions légales