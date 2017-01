Définition

e contrôle de gestion, comme son nom ne l'indique pas, ne se résume pas à "contrôler" (dans le sens commun de "vérifier").Le contrôle de gestion a une mission bien plus étendue et plus complexe à la fois.Une mission qui pourrait se définir comme la contribution active au pilotage global de l'organisation dans une perspective d'amélioration de la performance économique. Un "Performance Manager" en quelque sorte.Si on a souvent, et un peu trop rapidement, caractérisé le contrôle de gestion comme le pur produit de l'entreprise Ford-Taylorienne, en fait l'héritier du time and cost clerk, il est temps de retrouver le sens original de cette fonction essentielle et de prendre conscience de son rôle clé notamment au coeur du processus de Transformation Numérique, un projet d'envergure s'il en est.

Performance Manager, Entreprise Numérique et Big Data

Piloter la performance, le projet tableaux de bord

Le projet de Transformation Numérique impacte non seulement la totalité des fonctions de l'entreprise mais réforme aussi son organisation et son principe de fonctionnement, en tout cas lorsqu'il est correctement conduit. Le contrôleur de gestion de nouvelle génération ne sera pas non plus insensible aux capacité d'analyse et d'aide à la décision du Big Data tout en prenant soit de maîtriser les limites et de décoder les subterfuges marketing de ses promoteurs . Un poste clé donc parfaitement inscrit dans la modernité de l'Entreprise.Mais pour piloter la performance dans un contexte en rupture totale avec les pratiques et usages traditionnelles, il est hautement souhaitable de disposer des bons outils de pilotage. Un système de tableaux de bord de nouvelle génération notamment.

les fonctions essentielles du contrôleur, manager de la performance

Voyons à présent les fonctions essentielles du contrôle ge gestion

Le contrôle de gestion est quelque part un facilitateur de la prise de décision généralisée.

Voire, de part sa position stratégique à la croisée des sources d'information, une forme de vigie. Un rôle salutaire en ces temps d'incertitudes.

Afin de débroussailler un peu cette fonction pour le moins complexe, je vous propose de dérouler le plan ci-après.

Qu'est-ce que le contrôle de gestion ?

Une définition, et quelques références, sites et ouvrages, pour mieux cerner cette notion

Qu'est-ce qu'un contrôleur de gestion ?

Le métier de contrôleur de gestion. Quelles sont les formations ? Quelles sont les ressources ?

Ressources pour le contrôleur de gestion

L'analyse des résultats comptables est bien entendu le principal pilier de la fonction de contrôle de gestion.

La structure comptable

De la comptabilité au contrôle de gestion

Comptabilité générale, que sont les normes IAS IFRS ?

Comptabilité analytique, Comment calculer les coûts de revient

Les principaux ratios de gestion et financiers

Technique et méthode de mesures des coûts de revient, méthode UVA, Target Costing.

La méthode ABC Activity Based Costing, ABM Activity Based Management

La méthode TDABC Time Driven Activity Based Costing, la méthode ABC pilotée par le temps

Comment gérer sa trésorerie, véritable talon d'Achille des plus petites entreprise. Le BFR, Besoin en Fonds de Roulement est un indicateur assez pertinent pour anticiper ses besoins et prévenir les moments difficiles. Voyons comment le calculer

Les placements financiers

Placements de trésorerie

Choisir les bons placements de trésorerie, 5 critères pour effectuer un choix rationnel

Pour aller plus avant sur la question, quelles produits choisir ?

Pilotage stratégique

Le pilotage stratégique

Application de la stratégie, Definition des objectifs Etablissement des budgets et gestion budgétaire Target Costing, Analyse de la valeur, Methode ABC ABM La mesure de la performance

Le système d'information

Principe du système d'information

Les ERP

La Business Intelligence

La gouvernance du Système d'information

Le management de projets

Formation contrôleur de gestion

La librairie

La librairie du contrôleur de gestion

Sélection de livres récents sur les thématiques développées ici.

Les formations au métier de contrôleur de gestion

Sélection de formations diplômantes au contrôle de gestion et à l'audit comptable.

Formation en ligne dédiée aux tableaux de bord de pilotage, la méthode Gimsi sur le site Nodesway.

Ressources web

Le Crefige Paris Dauphine

Le CREFIGE Centre de Recherche Européen en Finance et en Gestion (CREFIGE) est exclusivement spécialisé sur les thèmes de prédilection du contrôleur de gestion : la finance, la comptabilité, le contrôle et l'audit. Le site comporte de multiples ressources accessibles.

Ensemble de ressources et formation en ligne consacré au thème du contrôle de gestion accessibles à tous publics, cours vidéo + support de cours sous powerpoint ®

Association des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion

Sélection plus complète de ressources en ligne pour parfaire sa formation et améliorer sa pratique de contrôleur de gestion. Dossier pdf, articles, formation en ligne...

La mission essentielle reste avant tout le pilotage stratégique.Pour accomplir efficacement le pilotage stratégique, quelques outils sont indispensables. Le tableau de bord n'est pas le moindre.L'information est le véritable nerf de la guerre de la démarche stratégique. L'information, toutefois dans sa déclinaison quantifiable et formalisable, est de plus en plus gérée et captée par le système d'information.

