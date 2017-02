Comment placer ses excédents de trésorerie d'entreprise ?

Des placements "sans risque"

Une entreprise en bonne santé dispose généralement d'excédents de trésorerie ponctuellement inemployés.

Plutôt que de laisser dormir cet argent sur un compte courant, il peut être plus judicieux de le rentabiliser. Encore faut-il choisir le placement adéquat, sans prise de risques inutiles.

La question de l'évaluation des risques potentiels d'un placement financier est vraisemblablement la variable la plus délicate à apprécier. Le marché bancaire propose continuellement des produits toujours plus complexes et difficiles à déchiffrer.

Risque, rendement et disponibilité

le montant disponible

la durée du placement

la disponibilité

la valeur du risque

et bien sûr le rendement attendu

Haut risque ne signifie pas haut rendement

Cinq critères guideront le chef d'entreprise pour choisir le placement bancaire le plus adéquat :Les 5 critères précédemment énoncés sont étroitement liés sans qu'il n'existe pour autant une règle figée. Un placement à bon rendement est souvent un placement plus risqué et moins "liquide". Mais un placement plus risqué n'offre pas nécessairement un meilleur rendement.

Évaluer le risque du placement

À titre de recommandation, il est hautement conseillé de ne pas s'en tenir aux sibyllins et attractifs intitulés des produits bancaires. Le marketing connaît son affaire. Il est préférable d'étudier avec soin le contenu du produit et d'éviter les produits trop "exotiques" ou totalement incompréhensibles.

Disponibilité des fonds

Des fonds disponibles

La disponibilité caractérise la liquidité des fonds. Peut-on les récupérer en intégralité à tout instant ?S'il s'agit d'un placement boursier contracté en direct ou par l'intermédiaire d'OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières), ce ne sera guère possible. D'autres placements financiers, comme les contrats à terme, pénalisent les retraits anticipés.Dans tous les cas, il toujours préférable d'opter pour des produits peu pénalisants sur la question de la disponibilité.Un excédent de trésorerie mis en réserve pour financer un projet en cours de mûrissement pourra, en cas de coup dur, être réaffecté sans délai.

Il s'agit de répondre aux besoins les plus pressés sans être contraint de devoir recourir à l'emprunt et autres "facilités de caisse" tarifées. Un coussin de sécurité en quelque sorte afin de pallier à la défaillance d'un client, à un retard d'encaissement.

Structurer son investissement de trésorerie

Il est plus intéressant de structurer au préalable sa trésorerie en fonction des usages. Par exemple, les sommes prévues pour payer les fournisseurs ou les salaires ne suivront pas la même logique d'investissement que les sommes mises en réserve pour financer un projet futur.

Le bon choix de placement

L'intitulé du produit n'est pas révélateur de sa composition

CDN, Certificat de Dépôt Négociable

Pour placer ses excédents de trésorerie, il est préférable de se reporter sur les produits plus classiques : "les vrais" Sicavs et FCPs (Fonds Commun de Placement) monétaires de trésorerie ou les CAT, comptes à terme, et DAT, dépôts à terme. Il est vrai que le triste rendement proposé par les placements sécurisés n'intéressera que ceux qui disposent d'un montant conséquent à placer.Ceux qui avaient placé leurs liquidités en Sicav monétaires dites "dynamiques", truffées de produits douteux et autres sub-primes, se souviendront longtemps de cette recommandation.Les deux termes accolés étaient pourtant aussi attractifs qu'invraisemblables, un oxymore. "Monétaires" sous-entend "Sécurité", c'est ainsi que l'investisseur le comprend. "Dynamique" sous-entend bien entendu "Risques élevés". Un placement à haut rendement sans aucun risque pour le capital investi est inconcevable. Pourtant bien des investisseurs et non des moindres (affaire Madoff, Sub-primes) se sont laissés séduire par le chant des sirènes des commerciaux sans vergogne.Le CDN, Certificat de Dépôt Négociable, propose un placement sécurisé à taux fixe (proche de celui du marché monétaire) pour un investissement minimal de 150.000 Euros, seuil plancher pour la plupart des établissements financiers proposant ce type de produit.

Le CDN est particulièrement pratique pour des placements de courte durée, de un jour à un an maximum. Les titres peuvent être revendus avant terme sur le marché secondaire. Attention aux risques de perte en capital propre aux sorties anticipées.

Pour des placements à plus long terme, jusqu'à 7 ans, l'établissement bancaire proposera le Bon à Moyen Terme Négociable (BMTN) un produit à taux fixe, variable ou révisable.

A ce sujet, voir aussi

Comment gérer sa trésorerie ? La trésorerie et le talon d'Achille de la petite et moyenne entreprise. Autant bien la gérer et anticiper les flux pour éviter les mauvaises surprises. Cet article présente notamment le calcul du BFR Besoin en Fond de Roulement, un indicateur bien pratique pour anticiper ses besoins de trésorerie.

Tableau de bord de l'Entrepreneur Un bon tableau de bord est incontournable.

À lire...

› Le livre de finance d'entreprise le plus vendu du marché francophone, plus de 100.000 exemplaires rien de moins. Ce livre est mis à jour chaque année afin de rester exhaustif pout tout ce qui concerne les domaines de la finance d'entreprise.

Finance d'entreprise dernière édition

Pierre Vernimmen, Pascal Quiry, Yann Le Fur

Dalloz Livres Dernière Édition

1250 pages



› Ouvrage simple et pratique qui répond directement aux principales questions que tout manager se doit de se poser.

L'essentiel de la finance à l'usage des managers

Pierre Cabane

Éditions d'Organisation 3ème édition

384 pages

Prix : 34 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr









Partagez cet article...

(total partages cumulés > 85)

Commentaires lecteurs...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.