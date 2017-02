Personal Branding, piloter son identité numérique

Définition du Personal Branding

Personal Branding et "googlisation"

a notion de personal branding définit la mise en action d'une stratégie de "marque personnelle". Adopter une stratégie de marque, le personal branding est la meilleure technique pour construire sa notoriété et piloter son identité numérique.Avec l'essor des réseaux sociaux et des sites interactifs dans la dynamique du web 2.0 , la "googlisation" est devenue un véritable réflexe. Un néologisme très "geek" dans sa formulation, mais pratiqué pour autant par tout un chacun. Googliser un nom, c'est rechercher d'une manière quasi exhaustive les traces, les références et les avis vous concernant, tous accessibles directement sur le net.

Il est ainsi hautement recommandé de ne pas laisser au hasard le soin de bâtir sa propre identité numérique. C'est là l'objet du Personal Branding. Bâtir votre notoriété en ligne telle que vous l'avez voulue.

Les ressources sur le web

Place des réseaux

Dossier en ligne sur le site "Place des réseaux" signé Béatrice Cuvelier : "Le Personal Branding ou comment se positionner comme une marque ?"

3 chapitres : Définition du Personal Branding, Les 4 bénéfices du Personal Branding et 3 conseils pour initier votre Personal Branding.

Une définition de l'identité numérique sur le site Axiopole d' Olivier Zara. Un site complet dédié au Personal Branding et au Corporate Branding dans les médias sociaux.

Le blog de William Arruda, "gourou" du personal branding, ou en tout cas l'un de ses précurseurs. En anglais.

Ouvrages de référence du Personal Branding

›

1. Promote Yourself: The New Rules for Career Success, le dernier ouvrage de Dan Schawbel auteur de "Me 2.0", un spécialiste incontesté du "Personal Branding". (Livre en anglais)

Promote Yourself

Dan Schawbel

St. Martin's Press

Septembre 2013 272 pages

Prix : 22 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr & Format Kindle

› 2. Gérer son identité et sa réputation professionnelles.

Réussir sa carrière grâce au Personal Branding

Olivier Zara

Eyrolles

254 pages

Prix : 22 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

& Format Kindle

› 3. Le personal branding dans son métier, sa carrière et sa vie

Développer sa marque personnelle

Gilles Noblet

CFPJ Editions

134 pages

Prix : 26 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr





