Le tableau de bord Excel pour PME

Construire le tableau de bord en 5 temps et 15 fiches

P

our construire le tableau de bord de la PME, nous allons utiliser Microsoft Excel©. Cet outil aux multiples possibilités s'avère tout à fait adéquat pour remplir cet office, particulièrement dans le cadre de projets légers et rapidement mis en oeuvre. Au cours des 15 fiches pratiques, nous passerons en revue toutes les étapes pour construire un instrument de pilotage de qualité professionnelle.

Ne pas perdre de temps

Le tableau de bord d'un seul coup d'oeil

Les 5 temps de la réalisation

Après un rapide rappel des quelques fonctions de base du tableur Excel, vous apprendrez en peu de temps à concevoir et à réaliser un tableau de bord fondé sur le principe "d'un seul coup d'oeil" ("at a glance").Selon ce principe, d'un seul coup d'oeil à son écran, le manager saisit toute l'information et peut ainsi apprécier la situation sans perdre de temps.Sans pour autant être un expert des fonctions sophistiquées du tableur bureautique, il est tout à fait possible de concevoir un instrument de pilotage structuré, attractif et utile. Il suffit pour cela de respecter quelques règles d'ergonomie, de se fonder sur les usages réels des utilisateurs après avoir dérouler la méthode pour identifier les besoins précis.