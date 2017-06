Construire les outils de pilotage de la PME

Le tableau de bord de la PME avec Excel

e déroulement didactique de la méthode et les exemples concrets et complets exposés dans l'ouvrage de référence sont orientés PME PMI.L'exemple support de la méthode, développé au fil des pages, est celui d'une entreprise d'environ 200 personnes. Le besoin en instruments de pilotage actif est particulièrement crucial pour les PME, acteurs majeurs du tissus économique français.

Les besoins de pilotage de la performance de la PME et de la TPE

Pour autant, la méthode particulièrement complète s'adapte aussi parfaitement à toutes les situations de prise de décision en un contexte concurrentiel. Elle est utilisée à profit autant par des TPE (*) que par des unités de groupes industriels plus importants dans le cadre de projets légers et autonomes.

* À propos des TPE

La situation de concurrence est particulièrement aiguë pour les très petites entreprises, et ce, quel que soit le secteur d'activité : commerce traditionnel, e-commerce, services et bien sûr industriel. J'ai l'écho par les retours lecteurs, et je connais aussi personnellement bon nombre de très petites entreprises dynamiques, voire unipersonnelles, qui ont su mettre à profit la démarche pour se créer rapidement leur propre tableau de bord. Elles sont ainsi à même de piloter finement la démarche de progrès qu'elles se sont fixée.

La méthode décrite dans ce livre est aussi particulièrement profitable dans le cadre d'un projet pilote. L'approche proposée en ces pages est en effet un bon point d'entrée pour s'initier en concret, et à moindres coûts, à la problématique de la Business Intelligence, de l'aide à la décision, et sensibiliser ainsi les acteurs responsables de l'entreprise.

Le livre, guide de référence

Méthode et mise en pratique avec Excel

L'essentiel du tableau de bord

Alain Fernandez

Eyrolles-Editions d'Organisation 4ème édition

254 pages

Prix : 22 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

& eBook (PDF ou ePub) Format kindle

Remarque : pour les projets plus conséquents de système décisionnel global, je vous invite à vous reporter à l'ouvrage "Les nouveaux tableaux de bord des managers" totalement dédié au projet Business Intelligence en un contexte de pilotage de la performance. Cet ouvrage a été récemment complété et mis à jour (5ème édition).

Pourquoi, pour qui, comment, combien et que gagne-t-on ?

Les réponses aux 5 questions essentielles à se poser avant de choisir un guide ou une méthode.

