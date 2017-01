Quels Sont les Avantages du Tableau de Bord avec Excel ?

Les gains financiers du projet

L'ensemble de ces améliorations, le gain caché en quelque sorte, est le fruit d'une maîtrise raisonnée du développement orientée performance. Extrait de l'Essentiel du tableau de bord. Eyrolles

Q

uelle est la réelle valeur ajoutée du projet tableau de bord ?

Quels en sont les avantages, financiers notamment ?

Comment évaluer le ROI (Retour sur Investissement) et comment le mesurer ?

Si les gains purement financiers sont directement dépendants de la stratégie choisie, le tableau de bord bien conçu est à l'origine de gains sensibles orientés amélioration continue et progrès durable.

Évaluer les avantages financiers

Concevoir et réaliser un tableau de bord avec Microsoft Excel



Une démarche en 15 étapes et 15 outils pour réaliser rapidement un tableau de bord efficace à moindres coûts Une démarche en 15 étapes et 15 outils pour réaliser rapidement un tableau de bord efficace à moindres coûts

Pour évaluer avec précision ces gains qui contribuent au premier titre à la création de la richesse globale, encore faut-il définir une métrique et se placer dans une démarche désormais classique d'amélioration permanente.L'expérience de la société Nivelma, particulièrement significative est utilisée comme illustration pratique et détaillée au fil des pages de ce livre

Les voies d'amélioration attendues ont été identifiées collectivement. Une première opération de sélection sur critères a permis, toujours collectivement, d'identifier les besoins les plus cruciaux. Ensuite, une deuxième batterie de critères, la métrique en quelque sorte, a permis, une fois le système opérationnel, de détecter l'existence d'un progrès et d'en évaluer sa valeur.

Le tableau suivant présente les gains obtenus par la société Nivelma, une fois le système de tableaux de bord en "vitesse de croisière".

Il se lit très simplement. La première colonne liste les voies d'amélioration retenues pour lesquelles un progrès a été obtenu. La seconde matérialise en pourcentage l'importance au sens de la collectivité de cette voie d'amélioration. La 3ème colonne la plus à droite indique la valeur du progrès constaté.

Bien entendu, il s'agit là d'une démarche de progrès continue. Il est important de répéter la démarche, ne serait-ce qu'à titre d'audit, afin de vérifier la pertinence du système de tableau de bord dans la durée.

Lorsque la direction prend le projet par dessus la jambe...

Il s'agit d'une PME. Appelons-la "Alpha". C'est une entreprise de taille respectable du monde de l'agroalimentaire, quelques dizaines de salariés, et un chiffre d'affaires tout à fait en phase avec son secteur d'activité. Alpha est sur un créneau particulièrement concurrentiel. Curieusement, l'entreprise est assez peu informatisée.

Il y a peu encore, elle gérait la qualité de sa production... avec des fiches bristol remplies à la main ! Confrontée aux questions cruciales de la traçabilité, la pratique était un peu légère. C'est sous la pression des principaux donneurs d'ordre qu'Alpha a été contrainte de s'informatiser. Cette implantation a engendré des coûts imprévus. La direction, comme la majorité des directions n'aime pas les coûts imprévus.

Lorsque le thème de l'aide au pilotage est devenu un peu plus brûlant, concurrence oblige, la direction d'Alpha a bien compris l'intérêt de disposer d'un système de tableaux de bord bien conçus. Sur un secteur concurrentiel il est en effet impératif de réagir vite et bien. Nul besoin de développer, à force d'être ressasser le propos est aujourd'hui un lieu commun, une vraie lapalissade.

Pourtant, cette même direction n'a pas du tout mesurer la portée et l'importance stratégique du projet. Toujours en chasse de coûts supposés inutiles, elle a purement et simplement confié la totalité du projet à un qualiticien récemment engagé, peu expérimenté et déjà pas mal surchargé de travail.

Sa mission ? Elle est claire. Réaliser une première version opérationnelle de ce système de tableaux de bord pour les postes clés de l'entreprise d'ici... deux mois !

Ses atouts ? Il a gracieusement bénéficié d'une formation de ... deux jours sur le thème du "pilotage de la performance". On a même parlé de "tableaux de bord" rassure-t-il ainsi son entourage. Il est armé de toute la confiance du débutant qui ne sait rien encore des lois "secrètes" du partage d'informations et de la prise de décision en entreprise.

L'aide qu'il peut attendre des cadres de l'entreprise ? "Démerde-toi, on n'a pas le temps, on a assez de boulot comme cela !" Ou une variante en termes tout aussi fleuris, mais le sens est là.

Nul besoin d'être devin pour connaître l'issue du projet...

Il ne s'agit pas d'un cas extrême. Encore aujourd'hui il subsiste encore trop de dirigeants de PME qui ne raisonnent pas différemment. Ne sachant pas estimer le Retour Sur investissement du projet, ils adoptent un mode de pensée digne d'un épicier :

Etant donné que le projet tableaux de bord de pilotage n'améliore pas immédiatement la productivité, il ne mérite pas que l'on s'y attarde plus que cela !"

Sans généraliser bien entendu.Pour contrebalancer le propos, il est aussi vrai que de plus en plus de PME cherchent à obtenir une meilleure lisibilité des informations essentielles et sont prêtes à consacrer l'effort nécessaire.Plus visionnaires, elles ne raisonnent pas uniquement en gains immédiats et pensent dans la durée. Ce sont celles-ci qui méritent toute notre attention.

Le livre, guide de référence

L'essentiel du tableau de bord

Alain Fernandez

Eyrolles-Editions d'Organisation 4ème édition

254 pages

Prix : 22 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

& eBook (PDF ou ePub) Format kindle

Cliquez pour agrandir

