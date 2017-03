Comment Se former en ligne ?

Le tableau de bord est l'instrument indispensable à toutes démarches de progrès. Pour être certain de progresser dans la bonne direction et au rythme voulu il faut être en mesure de mesurer sa performance.

Excel, le tableur phare de Microsoft et un excellent outil pour bâtir son tableau de bord avec méthode et construire les indicateurs de performance. la palette d'outils graphiques est suffisamment fournie.

Depuis déjà quelques années, Microsoft a intégrer le tableur Excel dans sa gamme d'outils de Business Intelligence. Ainsi, Excel et l'outil adéquat pour bâtir un tableau de bord, autant pour l'utilisateur débutant que pour l'expert.

Le premier se contentera des fonctions de base, elles son suffisamment performantes pour un pilotage efficace tandis que pour l'expert en Business Intelligence exploitera les fonctions d'analyses évoluées.





Les cours Excel vidéo

1 ère vidéo formation :Première partie

vidéo formation :Première partie 2ème vidéo formation :Seconde partie

Un tableau de bord, qu'il soit réalisé avec Excel ® de Microsoft ou un outil spécialisé, commence toujours par la phase de conception, le "Pourquoi". Cette formation en deux chapitres met l'accent sur ce point essentiel.

3ème vidéo formation : Réaliser le tachymètre

Suivez ce lien pour accéder à la vidéo sur Youtube . Reportez-vous à la page 144 du livre et suivez pas à pas le déroulement.

4ème vidéo formation : Variante 1 du tachymètre

Je vous propose ci-après une première variante afin d'améliorer l'esthétique globale et de matérialiser simplement une aiguille Suivez ce lien pour accéder à la vidéo sur Youtube

5ème vidéo formation : Variante 2 du tachymètre

Je vous propose ci-après une seconde variante plus complexe mais plus esthétique avec une aiguille plus proche de son équivalent physique. Suivez ce lien pour accéder à la vidéo sur Youtube

6ème vidéo formation : Réaliser le vumètre

Suivez ce lien pour accéder à la vidéo sur Youtube . Reportez-vous à la page 148 du livre et suivez pas à pas le déroulement. Vous pouvez stopper la vidéo et la reprendre à volonté.

7ème vidéo formation : Les tableaux dynamiques ou tables pivots

Suivez ce lien pour accéder à la vidéo sur Youtube . Reportez-vous à la page 193 du livre et suivez pas à pas le déroulement.

Le support de cours

L'essentiel du tableau de bord

Alain FernandezEyrolles - Editions d'Organisation250 pages 22 EurosExemples et modèles gratuits à télécharger

Dispo 24 heures

www.amazon.fr

www.eyrolles.com

Format eBook à télécharger immédiatement (14,99 Euros): PDF

Le Canal Nodesway sur Youtube

Toutes les formations en ligne sont directement accessibles depuis ce canal : Devenir un chef de projet efficace (4 vidéos), tableau de bord et Business Intelligence (4 vidéos), tableau de bord avec Excel (6 vidéos), Devenir entrepreneur (2 vidéos),









Partagez cet article...

(total partages cumulés > 125)

Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2017- Tous droits réservés