Auto-formation pour manager

Pour faciliter l'apprentissage des futurs concepteurs de tableaux de bord de pilotage et de systèmes décisionnels, j'ai mis en ligne plusieurs videos d'auto-formation consacrées à ce thème et à la gestion de projet. Pour ce dossier, nous nous intéressons particulièrement à l'utilisation du tableur Excel de Microsoft pour réaliser soi-même et à moindre coût un tableau de bord qui n'aura rien (ou presque) à envier à des solutions plus complexes, plus coûteuses et plus difficiles à mettre en oeuvre. Il est bon de savoir que dans cet exemple, seules les fonctions sommaires de l'outil sont exploitées afin qu'un utilisateur avec une niveau de connaissances de base dans l'utilisation du tableur puisse parvenir sans rencontrer de grandes difficultés au terme de son projet. Par la suite, les plus perfectionistes pourront développer des outils plus sophistiqués quitte à ajouter des modules extérieurs. Bref, c'est un tableau de bord évolutif.





Formation tableau de bord avec Excel

On commence toujours un projet par la phase de "". Que le tableau de bord soit réalisé avec Excel ® de Microsoft, un autre tableur ou un outil spécialisé ne change rien à l'ordre des choses. Avant d'intégrer des gadgets plus ou moins esthétiques encore faut-il bien préciser l'usage attendu du tableau de bord. C'est là l'objet de cette formation didactique.

Première partie

Seconde partie

Formation indicateur de performance avec excel ®

Les formations spécifiquement dédiées aux lecteurs du livre.

Pour faciliter la réalisation des indicateurs de la Fiche pratique numéro 3 du livre de référence l'essentiel du tableau de bord , En ligne sur le canal youtube de Nodesway , quelques vidéos formations de démonstration.

3ème vidéo formation : Réaliser le vumètre

Suivez ce lien pour accéder à la vidéo sur Youtube . Reportez-vous à la page 148 du livre et suivez pas à pas le déroulement. Vous pouvez stopper la vidéo et la reprendre à volonté.

4ème vidéo formation : Réaliser le tachymètre

Suivez ce lien pour accéder à la vidéo sur Youtube . Reportez-vous à la page 144 du livre et suivez pas à pas le déroulement.

5ème vidéo formation : Variante du tachymètre

Je vous propose ci-après une variante afin d'améliorer l'esthétique globale et de matérialiser notamment une aiguille plus proche de son équivalent physique. Suivez ce lien pour accéder à la vidéo sur Youtube

6ème Les tableaux dynamiques ou tables pivots

Suivez ce lien pour accéder à la vidéo sur Youtube . Reportez-vous à la page 193 du livre et suivez pas à pas le déroulement.





Le support de cours

L'essentiel du tableau de bord

Alain Fernandez

Eyrolles-Editions d'Organisation 4ème édition

254 pages

Prix : 22 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

& eBook (PDF ou ePub) Format kindle

Le Canal Nodesway sur Youtube

Toutes les formations en ligne sont directement accessibles depuis ce canal : Devenir un chef de projet efficace (4 vidéos), tableau de bord et Business Intelligence (4 vidéos), tableau de bord avec Excel (6 vidéos), Devenir entrepreneur (2 vidéos),









