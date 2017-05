Comment mieux gérer son temps ?

La gestion du temps efficace

La vie est tout simplement un mauvais quart d'heure composé d'instants exquis. Oscar Wilde

Courir après le temps perdu, une fatalité ?

G

agner du temps, perdre du temps, rattraper le temps perdu, voilà quelques expressions qui peuvent sembler insensées dès que l'on réfléchit à l'écoulement régulier, continu et irrémédiable du temps. Elles sont en tout cas symptomatiques de l'emprise du temps sur nos vies modernes, la pendule imposant son "diktat".

Le temps un capital ?

Comment arriver à conjuguer sa vie professionnelle avec sa vie familiale sans omettre sa vie relationnelle, la formation personnelle (apprendre continuellement au long de sa vie), les loisirs et instants de détentes dans une dimension de temps finie ?

Une journée dure 24 heures dont 7 à 8 heures de sommeil, une année 365 jours.

Il semble évident que le temps doit être géré comme un capital, si l'on souhaite éviter un tant soit peu les crises de panique et le stress négatif.

Je vous propose ci-après non pas une méthodologie ni une recette mais une manière de guide, un cadre qui peut servir de base de travail afin que chacun puisse développer sa propre méthode.

Ce sera sûrement celle-là la plus efficace!

En effet, chacun de nous construit sa propre vie avec son rythme spécifique et ses contraintes particulières. Il est donc évident qu'une méthode standard ne saurait répondre à la totalité des cas particuliers. Aussi, est-il préférable de puiser parmi les outils proposés les mieux adaptés à sa situation, à ses ambitions.

En référence de cette série, je liste quelques ouvrages particulièrement intéressants pour compléter son enseignement et affiner sa propre gestion du temps.

Bonne lecture !

›

1. Gérez vos priorités, rééquilibrez votre vie

Prendre son temps pour en gagner

Lothar J. Seiwert

Eyrolles Octobre 2012 224 pages

Prix : 18 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

& eBook (PDF &ePub) Format Kindle



› 2. Mieux gérer ses priorités et son temps, un guide pratique

Mieux gérer ses priorités et son temps

Gérard Rodach

Éditions d'Organisation 2ème édition 198 pages

29 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

& eBook (PDF &ePub) Format Kindle

