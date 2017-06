Les principes de la gouvernance d'entreprise

Lois et règles comptables

Les scandales financiers encore frais dans les mémoires comme Enron , Worldcom ou Tyco sont d'ailleurs à l'origine de nouvelles règles comptables et de nouvelles lois. l'IAS/IFRS , FRS : International Financial Reporting Standard, IAS : International Accounting Standard, élaborées par IASB, International Accounting Standards Board. Sarbanes Oxley (SOX) des noms des duex sénateurs ayant portés le projet.

Voir aussi, sur un thème relativement connexe et plus franco-français, la LOLF, Loi Organique relative aux Lois de Finances (1) et la LSF Loi Sécurité Financière du 1er août 2003.

Une gouvernance soigneusement encadrée

La gouvernance d'entreprise, encadrée par lois (donc sanctions) et règles comptables (donc standards pour une plus grande transparence), maintiendrait, en théorie, les intérêts des principales parties prenantes que sont les actionnaires majoritaires (dont les fonds de pension) et les dirigeants mais aussi les prêteurs ( banques), les actionnaires minoritaires, les salariés, les fournisseurs, les clients et les autres partenaires comme les conseils sous-traitants (2).

Nous sommes là tout à fait dans la logique de la réforme organisationnelle sempiternellement ressassée ces dernières années : passer de la pyramide aux réseaux.

Cela dit, pour négocier efficacement, encore faut-il disposer d'un même référentiel.

En effet, comment concilier des intérêts bien souvent divergents ?

Comment rapprocher des angles de vue différents ?

Une réflexion approfondie à propos de la mesure de la performance en entreprise, de la définition des indicateurs clé KPI et des tableaux de bord de pilotage s'impose. C'est en ce sens qu'il faut tenter de trouver le référentiel commun, fondement d'une négociation aboutie.

(1) LOLF, Loi Organique relative aux Lois de Finances

(2) Lire notamment Le principe de gouvernement d'entreprise de l'OCDE

Citation : "Le régime de gouvernement d'entreprise doit intégrer l'idée que reconnaître les intérêts des parties prenantes et leur contribution à la réussite à long terme de l'entreprise est dans l'intérêt même de cette dernière." Organisation de Coopération et de Développement Economiques 2004.

La gouvernance et le développement durable

Le thème de la gouvernance est indissociable du développement durable.

À lire

›

Les réponses aux questions essentielles dans une dimension historique du capitalisme et en s'appuyant sur les outils d'analyse de l'économie et du management. Qu'est-ce que la gouvernance de l'entreprise ? Quelles en sont les composantes ? Comment appliquer en France ce concept purement américain (corporate governance) ? Comment éviter les dysfonctionnements ?

La gouvernance de l'entreprise

Roland Pérez

Éditions La Découverte, collection "Repères"

126 pages

10 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

› Un très bon livre sur la question de la théorie des parties prenantes avec un rappel historique (et non, ce n'est pas nouveau). C'est aussi un livre à lire avant de se lancer dans une démarche stratégique.

La théorie des parties prenantes

de Maria BONNAFOUS-BOUCHER, Jacob Dahl RENDTORFF

Éditions La Découverte, collection "Repères"

128 pages

10 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 185)

Commentaires lecteurs...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.







Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2017- Tous droits réservés