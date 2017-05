Informaticiens, connaissez-vous les enjeux du projet ?

es donneurs de conseils professionnels, ceux qui ont toujours pris soin de se tenir à l'écart d'une quelconque réalisation, ont trouvé la réponse aux dérives des projets complexes d'entreprise: Il "suffit", ni plus ni moins, que les techniciens en charge du projet adoptent une vision globale. Autrement dit qu'il pilote les projets par les enjeux ! Aussi simple que cela !

Selon ces gourous improvisés, on tiendrait là la recette miracle pour réussir les projets technologiques, d'entreprise, complexes par nature.

Pourquoi pas, cela dit. Il est vrai que tous les membres de l'équipe projet ne demande que cela : sortir de temps à autre la tête du guidon.

Encore faudrait-il ne pas être en permanence en phase de sprint ! Sinon, ce n'est qu'un slogan de plus à afficher sur les murs comme ils en fleurissaient dans les entreprises à une époque pas si lointaine.

En théorie, tout le monde est parfaitement conscient, informaticiens compris (et oui !), de l'importance d'une prise de recul et de l'opportunité d'adopter une vision globale. Mais en pratique, sur le terrain, ce n'est pas si évident. Comment peut-on imaginer résoudre la multitude de problèmes techniques inhérents à tout projet avec la tête hors du guidon et le regard porté loin devant ?

Les mains dans le cambouis

C'est le nez dans le moteur et le cambouis sur les doigts que l'informaticien peut travailler et mener à bien sa tâche. Non seulement il lui faut batailler avec une technologie totalement instable, intégrer des produits bourrés de bugs à un existant déjà obsolète, mais il doit aussi vivre les difficultés du travail de groupe au sein d'équipes multi-générationnelles et de formations diverses où chacun met un point d'honneur à utiliser sa propre méthode de travail . Pas si facile dans ces conditions d'atteindre à coup sûr un objectif mouvant !

Et entre-nous, même avec la meilleure volonté du monde, est-ce réellement possible ?Prenons le cas d'école où le projet démarre dans les temps () et où tous les problèmes techniques ne sont que de la petite crème. Les responsables du projet et les informaticiens développeurs pourraient alors suivre de près les enjeux et adopter une vision globale en s'attardant sur les préoccupations précises des utilisateurs et les orientations stratégiques de l'entreprise.

Mais au fait, qui les connaît avec précision les enjeux stratégiques du projet ?

Combien d'informaticiens ont été consultés au préalable et participent aux réunions d'orientation stratégiques ? Vous en connaissez beaucoup ?

A quelques rares exceptions près, cela ne se passe pas vraiment comme ça dans les entreprises. En règle générale, on apprécie que les informaticiens restent à leur place et n'aient pas l'outrecuidance de sortir la tête de leurs listings en posant trop de questions.

Leur domaine, n'est en rien celui du " Pourquoi ?", c'est exclusivement celui du " Comment ?", point barre.

Le constat est cependant juste.

Trois impératifs...

Maîtrisez les budgets !

Dépêchez-vous !

Et surtout, faites au mieux !

Il est vrai que trop de projets achoppent par manque de vision globale et de suivi des enjeux stratégiques de l'entreprise . Seulement, ce n'est pas en laissant la totale responsabilité aux seuls informaticiens que ce problème sera résolu. Conduire un projet, ce n'est pas uniquement résoudre les problèmes techniques Les décideurs doivent aussi prendre leur part de responsabilité.Bien souvent, les dirigeants et l'ensemble des responsables fonctionnels ne se sentent paradoxalement pas concernés outre mesure par le bon déroulement des projets Ainsi, à quelques heureuses exceptions près, ils prennent un soin particulier à se tenir à une distance respectable de la technique.Généralement ils résument leur contribution au projet en 3 recommandations en forme d'impératifs :Avec un tel programme, il ne faut pas s'attendre à ce que l'équipe projet passe beaucoup temps à s'assurer que les enjeux soient toujours en ligne de mire lorsqu'un problème se posera en cours de réalisation.Car il s'en posera des problèmes ! C'est même la seule certitude.Le responsable devra alors couper au plus court pour maintenir son enveloppe budgétaire et éviter les délais à rallonge. C'est le comportement que l'on attend de lui. Tant pis si une opportunité de réorientation salutaire s'est présentée en cours de réalisation. Seuls les exécutifs disposent actuellement de la capacité de décision en évaluant au plus juste l'ensemble des paramètres non techniques. Mais pour cela faut-il encore qu'ils acceptent de mettre la main à la pâte et de s'investir tout au long du projet.Managers, c'est vous qui portez cette responsabilité. Alors impliquez-vous plus étroitement au cœur même des projets !Alain FernandezEditions Eyrollesédition495 pages 35 EurosLes thèmes de ce dossier sont méthodiquement développés dans cet ouvrage.





