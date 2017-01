Comment "tout" mesurer avec la logique floue ?

epuis sa première édition, le livre "Les nouveaux tableaux de bord des managers" présente une étude illustrée d'un exemple pratique de l'utilisation de lapour apprécier les valeurs qualitatives.Rapidement dit, cette étude propose une piste sérieuse pour lisser les frontières entre les catégories de classement et faciliter ainsi les appréciations purement qualitatives.Pour mieux comprendre,considérons un simple exemple un peu trivial il est vrai :Quelle valeur de seuil doit-on choisir pour qualifier un chiffre de ventes comme unchiffre de ventes ?Prenons comme hypothèse que le seuil soit fixé à "1.000.000" d'unités. De n'importe quoi, de boîtes de conserves par exemple. Dans ce cas "999.999" n'est pas un bon chiffre. Le vendeur sera-t-il pénalisé pour une seule unité, soit 0,000001% ? C'est absurde.

Valeurs discrètes et univers continu

La logique floue pour des interfaces "humaines"

De la même manière, comment pourrait-on définir ce qu'est un "coût élevé", une "qualité passable", une "motivation trop modérée" ou une "bonne production" ? Dès que l'on avance un peu dans le choix d'indicateurs de performance pertinents, on se heurte à cette sempiternelle question quasi insoluble. Pourtant c'est bien ainsi que nous, humains, fonctionnons en un univers continu. Dans la "vraie vie", il n'y a pas de franche rupture entre les différentes catégories d'appréciation, d'où la difficulté de qualifier les valeurs discrètes délivrées par les systèmes informatiques.La logique floue propose d'établir un continuum entre les valeurs discrètes. Elle permet ainsi de se rapprocher un tant soit peut de notre manière de penser. Bâtir un référentiel spécifique à base de logique floue permet d'adoucir les frontières et ainsi passer, non plus brutalement, mais très progressivement d'une catégorie à l'autre.

