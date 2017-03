La DSI adopte un pilotage orienté client

i un tableau de bord se doit d'être par essence orienté client, c'est bien par celui-là. I ne permet pas uniquement d'assurer un suivi du fonctionnement au quotidien, charges, performances techniques, gestion des incidents, sécurité, qualité de services.

Il se doit d'être bâti afin d'apprécier au mieux la satisfaction utilisateur (client). C'est sous cette aune que sera évaluée la performance. In fine, lorsque cet information est bien gérée, elle peut être suffisamment porteuse de sens pour renseigner sur l'adéquation processus métier - système d'information.



Dissocier les mesures

Il est judicieux, notamment pour les DSI plus importantes, de dissocier, tout au moins sur le plan des indicateurs, l'exploitation technique de l'évaluation de la pertinence des services rendus aux utilisateurs.

Ainsi l'analyse du niveau de service sera plus fine et contribuera à mieux gérer les orientations d'investissements et la définition des enveloppes budgétaires. Cet apport d'information est autant plus effectif lorsque ce tableau de bord est conçu dans une logique de processus métiers, voir la démarche.

Indicateurs du tableau de bord de la sécurité

Indicateurs du tableau de bord de maintenance

Il est désormais prudent d'envisager un tableau de bord de la sécurité spécifique alors que les menaces se multiplient. Quelle est l'efficacité des moyens pour prévenir intrusions informatiques, sabotage, espionnage, vol, destruction de données sensibles et usurpation d'identité...Une gestion spécifique de la maintenance est recommandée afin de mieux maîtriser la notion de service et les coûts inhérents. La garantie de services rendus conformes aux attentes et sans rupture passe nécessairement par une gestion active de la maintenance.

Impact du non investissement

Une logique maintenance de type "préventive" sera aussi envisagée afin d'anticiper autant que faire se peut l'obsolescence des applications (inadéquation croissante avec le besoin présent, multiplications des interventions...). Vaut-il mieux investir pour une nouvelle application ou continuer à raccommoder l'ancienne ?

