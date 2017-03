Etape 3 : les objectifs stratégiques et tactiques

Pas de pilotage sans objectifs

Pas de démarche de progrès sans objectif.A quoi pourrait bien servir l'instrumentation de navigation d'un bateau si le skipper a choisi de naviguer sans aucun but précis, sans chercher à rallier un port, se laissant voguer au gré de la vague ?De même, quelle pourrait être l'utilité d'un tableau de bord de pilotage, si aucun objectif n'est fixé ?Vous me direz fort justement qu'il n'existe pas de navigateur, hormis quelques suicidaires, qui s'aventure sur l'océan sans une préparation préalable et un but bien déterminé.

Ecoutez le texte complet



Choisir les objectifs de terrain dans l'entreprise

La tactique et le choix des objectifs

Cette contradiction fonctionne aussi pour l'entreprise. Si l'on entreprend une démarche de progrès, si l'on met une place une stratégie , il est indispensable que chacun puisse matérialiser le but à atteindre. Il n'y a pas de pilotage sans objectifs. L'étape de choix des objectifs tactiques est la clé de voûte du projet décisionnel. C'est une étape particulièrement difficile et il s'agit d'y consacrer l'énergie et le temps nécessaire afin que chaque acteur ou groupe d'acteurs puissent sélectionner des objectifs correspondant à la stratégie déclinée sur le terrain, au contexte particulier du processus et de l'activité et aux aspirations personnelles.

Dans la dynamique du management par les objectifs Direction (Participative) Par les Objectifs, (management by objectives chère à P. Drucker) la méthode SMART défini les caractéristiques d'un "bon" objectif :



Objectif SMART :

Specific

Measurable

Achievable

Realistic

Time-related

Ecoutez le texte complet







Partagez cet article...

(total partages cumulés > 105)

Commentaires lecteurs...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2017- Tous droits réservés