Le tableau de bord est le coeur du système de Business Intelligence

n ces temps d'incertitude durable et de concurrence exacerbée, la Business Intelligence, dans sa déclinaison Informatique Décisionnelle, est désormais incontournable. Par chance, l'offre progiciel est pléthorique; la technologie est mûre pour assurer l'infrastructure du système de pilotage de l'organisation; et les suites open-source sont suffisamment au point et professionnalisée pour démarrer une solution sans pour autant mettre l'entreprise sur la paille.

Pourtant, on ne peut pas vraiment affirmer que les projets décisionnels une fois achevés soient de franches réussites. Par manque de méthode adaptée, trop de projets s'avèrent de véritables échecs en terme de réponse aux attentes des utilisateurs.

Les projets décisionnels ne sont pas une simple automatisation de processus existants. Ils doivent s'intégrer étroitement avec la stratégie choisie, la structure organisationnelle en place et les attentes spécifiques des hommes appelés à

Une démarche méthodologique s'impose pour traiter ce type de projet et aborder les articulations essentielles en connaissance de cause. Pour bien saisir le rôle et la portée de cette nouvelle génération de tableaux de bord, étudions les 10 étapes du projet.

Présentation des 10 étapes de la méthode Gimsi

a méthode GIMSI est structurée en 10 étapes, chacune traitant une préoccupation particulière du projet tableaux de bord. Chacune des 10 étapes marque un seuil identifiable dans l'avancement du système.

Nº Etape Objectifs 1 Stratégie de l'entreprise Étude des spécificités de l'entreprise, ses produits, son management, son environnement économique et concurrentiel. Cette étude se déroule dans une logique d'examen en perspective de la démarche stratégique engagée et du type de management pratiqué. 2 Processus de l'entreprise Étude approfondie des métiers de l'entreprise et de ses activités afin d'identifier les processus critiques, cibles du projet 3 Objectifs de performance De l'importance d'une démarche coopérative pour sélectionner les objectifs tactiques en parfait accord avec les finalités stratégiques. 4 Conception du tableau de bord Comment bâtir un tableau de bord "passeur de sens" pour une assistance efficace à la prise de décision. 5 Indicateurs de performance Identification des indicateurs de performance, une tâche réalisée en coopération avec les décideurs 6 Collecte des données Recherche et collecte des informations indispensables pour le tableau de bord de pilotage. La phase de collecte des informations décisionnelles couverte techniquement par les solutions technologiques de type ETL n'est pas la moindre du projet. 7 Système de tableaux de bord Étude des interactions entre les tableaux de bord, contrôle de la cohérence globale du système de pilotage. Le partage de la connaissance pour un processus de la prise de décision pleinement efficace. 8 Outils Business Intelligence Étude des besoins technologiques en matière de Business Intelligence, application d'une méthode de choix des outils BI. Principes de la Business Intelligence et technique pour choisir les outils décisionnels les mieux adaptés à la problématique du moment. 9 Déploiement de la solution DIntégration à l'existant, la configuration "à la carte" des produits et le déploiement et mise en oeuvre de la solution sur le terrain, les spécificités du projet décisionnel. 10 Audit du système BI Vérification périodique de la parfaite adéquation entre le système de pilotage et les besoins exprimés. Méthode d'audit pour garantir la durabilité de la performance du système de pilotage.

›

Commentaires lecteurs...

