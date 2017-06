Les technologies du système d'information au service de la stratégie

Serons-nous capables de choisir les éléments de la technologie qui améliorent la qualité de la vie et d'éviter ceux qui la détériorent ? David Baltimore

Le quatrième chapitre du perfonomique

L

es technologies ne sont pas un chapitre annexe réservé aux seuls spécialistes. Les technologies ne sont pas non plus par essence la solution à tous les problèmes de l'organisation. Il est du rôle de tout un chacun de bien comprendre les technologies, autant en terme de solutions que d'impact, afin d'assurer une intégration optimale en accord avec les attentes des hommes de l'organisation.

De l'alignement...

Durant pas mal d'années, et à juste titre d'ailleurs, on mettait en avant l'importance d'aligner les technologies de l'information avec la stratégie . Il est en effet bien peu rationnel d'investir dans de lourdes et coûteuses solutions informatiques de type CRM Customer Relationship Management ou ERP Progiciel de gestion intégré sans effectuer au préalable le moindre effort de réflexion stratégique

Il faut pourtant aller encore plus avant. Les technologies de l'information, comme la Business Intelligence, sont susceptibles d'inciter à innover en matière d'élaboration de la stratégie et à mettre en place de nouvelles organisations et de nouveaux modes de management plus coopératifs. Mais pour cela encore faut-il que les décideurs s'impliquent un peu...

3 recommandations

16) IT Gouvernance

Les enjeux de la gouvernance des systèmes d'information

Il est bien confortable de se reposer sur la théorie et les normes de cadrage. Il vaut mieux pourtant ne pas oublier les réalités du terrain avant d'entreprendre une réforme d'ampleur globale et normalisatrice. La gouvernance semble être le remède universel.Que ce soit pour régler les problèmes de l'entreprise ou de la planète, l'appel incantatoire à la mise en place d'une gouvernance est toujours suffisant pour conclure la polémique du moment.

La gouvernance oui bien sûr ! Mais quelle gouvernance ?

A lire pour approfondir le sujet...

Les experts en technologies n'ont bien sûr pas loupé le coche en invitant à la mise en oeuvre de la IT Governance ou Gouvernance des Systèmes d'Information. Cela dit, c'est bien d'une réforme généralisée des processus des modes de décision dont nous avons le besoin le plus urgent...

17) Le Retour sur investissement des projets (ROI)

Les enjeux de la gouvernance des systèmes d'information

Quel que soit le projet lancé, le manager de la performance ne manquera pas d'évaluer le Retour sur Investissement (ROI) attendu. Mais attention, le ROI ne s'exprime pas nécessairement en unités sonnantes et trébuchantes.On peut raconter tout ce que l'on veut à propos des projets mais il n'existe qu'un seul juge de paix, qu'une raison d'être aux investissements de toute nature, c'est bien le ROI, le Retour sur Investissement.Malheureusement il a mal vieilli.

Pour un nouveau calcul du ROI

A lire pour approfondir le sujet...

Calculer le ROI de la BI et plus généralement des projets nouvelles technologies

Calculé à partir d'équations simplistes fondées sur des principes du début du 20ème siècle, il est bien mal adapté aux technologies de l'information. Ne serait-il pas temps de le remettre à jour ?

18) Business Intelligence et entreprise numérique

Après la réforme du ROI, combattre l'esprit de systématisation est un point tout aussi important.

Nouvelles technologies, nouveaux modes de conception...

Projet BI. Où sont les utilisateurs ?

La mise en oeuvre des nouvelles technologies se satisfait fort peu des méthodes classiques. Il est temps de placer l'utilisateur au centre des préoccupations.Les technologies de l'information actuelles plongent leurs racines dans l'informatique à papa, celle qui servait à automatiser et à rationaliser les flux, celle que Solow, Prix Nobel d'économie 1987, ne voyait pas dans les gains de productivité.

Désormais il ne s'agit plus de remplacer l'humain mais bien de l'assister du mieux possible dans la gestion de l'information. Il serait bon de réformer sans attendre les modes de conception. L'exemple de la BI, Business Intelligence, est assez significatif du travail restant à accomplir.

A lire pour approfondir le sujet...

