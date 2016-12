Qu'est-ce que la Gestion des Ressources Humaines ? GRH

"Si vous considérez un individu tel qu'il est, il restera ce qu'il est. Considérez-le comme ce qu'il peut devenir et il deviendra ce qu'il peut devenir." D'après Goethe

Manager le "capital" humain... Encore d'actualité ?

L

a Gestion des Ressources Humaines a bien évolué depuis le temps où la fonction était dénommée Administration du Personnel. Il ne s'agit plus d'administrer mais bien de manager les femmes et les hommes de l'entreprise. Même si certains persistent encore à utiliser le terme de "capital Humain", ceux qui font que l'entreprise est ce qu'elle est ne sont en rien un capital qu'il s'agirait de "gérer".

La question est d'autant plus sensible aujourd'hui ou la "révolution numérique" bouscule significativement les modes de travail, les relations entre les salariés et plus généralement le management proprement dit.

Et ce ne sont pas les récentes réformes du droit du travail qui s'inscrivent dans une vision totalement archaïque de l'entreprise et de sa sociologie qui viendront secourir la direction des RH dans sa tâche pour le moins hardue.

Ne comptons non plus sur l'engouement pour les supposés nouveaux modes de management tels que le prône "l'entreprise libérée". Si le thème est un succès de librairie, la réalité du terrain attend bien autre chose que des "recettes miracles" dont on nous bassine depuis déjà bien des années...Voyons plus en détail la Gestion des RH, elle comporte de multiples aspects, tous aussi importants les uns que les autres.

Les 6 thèmes

Au fil de ces lignes nous étudierons les 6 principaux pans indissociables, caractéristiques de cette activité complexe et essentielle à la mise en place de la stratégie et au pilotage de la performance.