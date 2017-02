Le culte de la performance individuelle

L

a mesure de la performance individuelle n'a vraisemblablement jamais autant été encensée que ces dernières années.

Elevée au rang de culte, la politique du chiffre ou son euphémisme la culture du résultat, n'est pas exempt d'effets pervers.

En cherchant à favoriser exclusivement l'émergence de nouveaux "stakhanov", ce mode de management désormais universalisé se positionne en totale opposition de phase avec les attendus de la société de la connaissance, fondée sur une coopération libre et étendue.

Les effets dévastateurs d'un tel mode de management sont déjà très nettement perceptibles au sein des entreprises dès que l'on cesse d'écouter les discours encenseurs de la direction et des relations publiques et que l'on s'attarde un peu sur les pratiques de terrain et leurs conséquences.

Les effets pervers

Ce thème est particulièrement sensible. A mon avis il mérite une prise de conscience sans délai.

