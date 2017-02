Se former pour piloter les projets complexes de l'entreprise

Aptitudes et compétences

Les 7 compétences du manager efficace

Quel qu'il soit, la pratique d'un métier exige un minimumpour l'exercer dans les meilleurs conditions. Un comptable qui n'aime pas les chiffres ne prendra jamais plaisir à l'exercice de son office. D'autre part, il ne parviendra pas non plus à exceller.Les aptitudes ne sont pas suffisantes. Le professionnel doit aussi développer desbien précises selon le métier exercé. Au contraire des aptitudes qui sont plutôt d'ordre innées, les compétences s'acquièrent et se perfectionnent tout au long de la pratique. Le livre de référence décrit et développe les sept indispensables compétences pour devenir un manager de projet efficace.

1. Organisateur

2. Pilote

3. Donneur de sens

4. Bâtisseur d’équipe

5. Dynamiseur d’échanges

6. Accoucheur d’idées

7. Diplomate

Il s'assure que le projet est correctement défini, les ressources disponibles lorsqu'il le faut et les processus mis en place exécutés comme prévu...Il aide les membres à exécuter leurs tâches au mieux en prévenant les problèmes et en assurant la disponibilité des ressources.Voir page 26Il matérialise les objectifs, montre la direction à suivre et conduit l'avancement du projet tout en anticipant les risques et menaces potentiels...Voir page 28Il sait donner goût au projet; Il fournit les repères; C’est un animateur du « voyage ». Voir page 31Il valorise son équipe; Il sait différencier une équipe d’un groupe de travail... Voir pageIl règle les conflits internes et en évacue les effets dévastateurs.Voir page 33Il connaît l’importance du droit à la parole pour tous; Il précise des règles et s’assure qu’elles sont comprises et acceptéesIl sait différencier les brefs instants de libre émulation communicative du stress qui annihile toutes les capacités.Voir page 35Il dynamise l’inventivité de l’équipe; Il sait qu’une bonne équipe est hétérogène; Il gère les échanges animés; Il respecte la personnalité de chacun des membres; En bon coach, il pratique le questionnement pour aller au cœur de la questionIl contribue à faire émerger les idées en gestation tout en conservant la finalité en perspective.Voir page 36C’est un négociateur; Il protège l’équipe; Il modère les conflits;Il protège l'équipe des interférences externes et garantit un climat relationnel optimal avec les autres parties prenantes du projet (prévenir les menaces, gérer les alliances...).Voir page 39

