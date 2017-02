Comment estimer les délais du projet ?

Les pièges de l'estimation

E

stimer la durée d'un projet est un peu un travail d'acrobate. En réalité, il n'existe pas d'outils ou de méthodes suffisamment fiables pour garantir un résultat précis. Bien sûr, les impondérables seront aussi là pour jouer les troubles-fêtes. Cela dit il faut bien fournir un délai. C'est pour cela que l'on parle d'estimation. La précision de celle-ci dépendra de la marge d'erreur acceptable.

Une fois le découpage du projet réalisé, il est temps de procéder au "pesage" de chacun des modules. Lorsqu'il a bien été conduit, le découpage est justement suffisamment fin pour que nous puissions en chiffrer la réalisation selon une marge d'erreur raisonnable.

Comment faire ?

C'est un travail coopératif. Pour l'estimation de chaque module, il existe au moins un expert : celui ou ceux qui devront le réaliser. Il semble évident qu'ils participent activement au chiffrage global.

Une fois toutes les tâches chiffrées, il est temps d'utiliser le diagramme de Pert pour estimer la durée totale.

Les résultats obtenus par cette approche ascendante, en partant du détail, mériteront d'être confrontés aux estimations issues de l'expérience par comparaison avec des projets similaires (méthode descendante). D'où l'intérêt de conserver une mémoire projet réutilisable. C'est une mine d'informations inépuisables.

Remarque 1

En complément des démarches pragmatiques ci-dessus, il existe des méthodes d'estimation des délais de réalisation par le calcul permettant d'affiner ou de valider les estimations. Par exemple, pour les projets systèmes d'information, on retiendra la méthode des points de fonction, la méthode COCOMO II (COnstructive COst Model) ou encore la méthode COSMIC FPP (Common Software Measurement International Consortium) cosmincon.com.

Remarque 2

Réaliser de bonnes estimations prend du temps.

Planning Poker

Le planning poker est une méthode ludique et consensuelle d'estimation des délais de réalisation. Le planning poker est particulièrement utilisé lors des projets informatiques réalisés selon les méthodes agiles XP ...





À lire...

›

1. Ce livre propose une explication claire et précise des techniques de planification et d'estimation des projets. Le principe du planning poker est soigneusement décrit et mis en perspective avec les nécessités de la planification. (Livre en anglais)

Agile Estimating And Planning

Mike Cohn

Prentice Hall PTR

368 pages

Prix : 31 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr & Format Kindle

›

2. Un second livre d'intérêt sur le thème épineux de l'estimation. Demystifying the Black Art. (Livre en anglais)

Software Estimation

Steven C. McConnell

Microsoft Press U.S.

352 pages

Prix : 22 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr & Format Kindle

Voir aussi Facteur d'échec, les estimations projet à la va-vite

› 3. Les 12 pratiques de bon sens, esquissées sur ce site, sont décrites dans l'ouvrage de référence.

Le chef de projet efficace

Alain Fernandez

Editions d'organisation

5ème Edition revue et augmentée

220 pages

Prix : 22 Euros

Dispo chez : www.amazon.fr

Immédiatement : eBook (PDF &ePub) Format Kindle





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 45)

Commentaires lecteurs...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2017- Tous droits réservés

Toutes les marques citées sur cette page sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs