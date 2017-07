Comment faire un diagramme PERT ?

Qu'est qu'un diagramme PERT ?

: le diagramme de Gantt est le parfait outil pour communiquer sur l'avancement du projet. On privilégiera cependant le diagramme "PERT" (Program Evaluation and Review Technique) ou le CPM (Critical Path Method) pour ordonnancer le projet lorsque le nombres de tâches et les interdépendances deviennent conséquents.

Ordonnancement des tâches à réaliser

Interdépendances

Recouvrement et ressources partagées

Au cours d'un projet, les différentes tâches à réaliser ne sont pas indépendantes deux à deux. En fait, certaines ne pourront commencer qu'à l'achèvement des précédentes. D'autres plus indépendantes pourront être réalisées en parallèle. Par exemple, lors de l'aménagement d'un bâtiment, pour poser les appliques électriques, les cloisons seront déjà en place. En revanche, le plombier peut travailler quasiment dans la même unité de temps que l'électricien.D'autres tâches peuvent se recouvrir partiellement. Un achèvement intermédiaire n'étant plus un obstacle pour le démarrage de la tâche suivante. Enfin, les données de sortie d'une première tâche peuvent aussi être les données d'entrée de la suivante.Le cas de partage de ressources communes doit aussi être envisagé. Les mêmes équipes ou/et les mêmes ressources sont utilisées pour des tâches disjointes en apparence. L'optimisation de ces interdépendances conditionnent la date d'achèvement du projet.

Un exemple de diagramme Pert (pédagogique)

Les taches figurent selon les lois de précédences, sur une échelle de temps. Les délais d'exécution "au plus court" et "au plus long" permettent de calculer la durée totale du projet et d'identifier le "chemin critique".

Principe

Chemin critique

Le diagramme PERT propose de calculer, à l'aide d'un graphe, l'enchaînement optimal des tâches. Chaque tâche est identifiée par sa durée moyenne et sa précédence. Le graphe propose ainsi pour chaque tâche une date "au plus tôt" et une date "au plus tard". Tant que la tâche démarre à une date comprise entre ces deux limites, elle ne pénalisera pas les tâches avales.Lorsqu'il n'existe pas de marge et que la date de début est équivalente à la date de fin, la tâche est dite "critique". Tout retard pris sur une tâche du chemin critique pénalise la durée du projet. C'est dire si celles-ci doivent retenir l'attention du chef de projet.

Pour la petite histoire, le diagramme de PERT et le diagramme CPM ne sont pas récents. Le premier a été développé par l'US Navy dans les années 50 et le second par Du Pont de Nemours.

Deux progiciels

La version de test de Microsoft project Office 2007, Microsoft Project Trial

Open WorkBench, un produit gratuit de gestion de projet www.openworkbench.org

