La méthode Gimsi, guide de terrain

L

a conception et la mise en oeuvre d'une solution de business intelligence ne peut se résoudre à l'assemblage technique, aussi délicat soit-il, de briques () technologiques.

Les nouveaux tableaux de bord des managers

Le projet Business Intelligence clés en main

Alain Fernandez

Éditions Eyrolles

6ème édition

495 pages

Plus de 40.000 exemplaires vendus. Ce livre est une référence pour les consultants et experts Business Intelligence, les managers de projet et les enseignants.

Format Ebook : PDF ou ePub Kindle

Comme l'ancien terme francophone de "système décisionnel" ne le masquait pas, il s'agit en effet de bâtir une solution d'aide à la décision tout à fait en phase avec les attentes des décideurs... de tous les décideurs !

Autant ceux qui disposent de spacieux bureaux aux étages élevés de l'entreprise que ceux qui sont sur le terrain, en production, au commercial ou au marketing, qu'ils soient basés au siège, en agence ou en clientèle, ils sont tous concernés. Ce sont en effet ces acteurs qui prennent les décisions in fine et lancent les actions. Ils donnent ainsi la direction d'évolution de l'entreprise et fixent le rythme de progression.

C'est pour cela que la démarche Gimsi centre la problématique de conception et de réalisation sur le tableau de bord de chaque manager-décideur. En 10 étapes distinctes, de la conception de la stratégie jusqu'au déploiement de la solution sur le terrain, en passant par la sélection des indicateurs pertinents et la composition des tableau de bord, la méthode Gimsi facilite le travail du manager de projet.

Il est ainsi mieux armé pour bien saisir les concepts de la stratégie déployée et les attentes des décideurs de terrain afin de bàtir une solution technologique parfaitement adaptée.

