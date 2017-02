Rôle et fonctions de la réunion de travail

Ceux qui ne sont pas capables d'apprendre des réunions passées sont condamnés à les recommencer. Loi de Mc Kernan

Un instant privilégié

A

u cours d'un projet, les réunions de travail sont des instants privilégiés. Encore faut-il qu'elles soient opportunes et productives. Lorsque la réunion de projet se déroule correctement, elle joue le rôle non négligeable de rephasage des acteurs projets sur les enjeux réels et poursuivis. Les réunions de travail régulièrement tenues sont en effet essentielles pour accéder et maintenir dans la durée la synergie du groupe.

Ce n'est pas un interrogatoire

Les réunions de travail n'ont pas toujours la meilleure renommée. Bien souvent, et ce plus particulièrement au sein de structures verticalisés et autoritaires, les réunions de travail sont essentiellement utilisées pour rendre compte de l'activité des acteurs de terrain, voire culpabiliser et mettre la pression.

Rien de bien positif. Avancement nul. Il est inutile de multiplier de telles réunions. C'est d'ailleurs dans ces cas précis qu'elles sont dénigrées, jugées à juste titre comme une perte de temps, un produit de la "réunionite aigüe".



Pour une prise de décision en groupe

La durée d'une réunion croit avec le carré du nombre de participants. La productivité de la réunion décroit avec le carré du nombre de participants. Loi de Eileen Shanahan

En revanche, dans les structures dynamiques et autonomes comme celles que l'on préconise au fil de ces pages, la réunion bien conduite remplit réellement son rôle. Elle permet de consolider la force d'une équipe en débusquant et en éclairant les zones d'ombre et en facilitant la prise de décision en groupe.

La réunion est en effet essentielle pour un pilotage efficace du projet. Elle assure un traitement des problèmes dans ses trois phases

Prévention

Détection

Action

