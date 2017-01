Les Cinq Pourquoi est une méthode de résolution de problèmes

La seule question idiote c'est celle que vous n'avez pas osée poser...

Définition

L

es 5 pourquoi est une méthode de terrain, aisée à mettre en oeuvre pour résoudre de multiples problèmes.L'objectif étant de remonter à la cause originale d'un phénomène en ne se contentant pas de la première explication venue liée au symptôme, mais en creusant la réflexion avec un questionnement approfondi.

Généralement on se satisfait d'un seul niveau de questionnement. On constate un phénomène, une panne par exemple mais pas exclusivement, et le premier semblant d'explication nous suffit. On tente alors de résoudre ce que l'on suppose être la cause du problème constaté. Malheureusement, bien trop souvent ce n'est que la partie visible du problème. Cette solution trouvée sera inefficace à plus long terme. La cause réelle du problème est bien en amont.

Un exemple pour mieux comprendre les Cinq Pourquoi

1er Pourquoi le tapis transporteur s'est-il arrêté ?

Réponse : parce que le capteur à détecter une surcharge.

2ème Pourquoi le capteur a-t-il détecté une surcharge ?

Réponse : parce qu'il est mal étalonné.

3 ème Pourquoi est-il mal étalonné ?

Réponse : Parce que l'on n'a pas eu le temps de le vérifier.

4 ème Pourquoi n'a-t-on pas eu le temps de le vérifier ?

Réponse : parce que l'on manque de personnel.

5ème Pourquoi manque-t-on de personnel ?

Réponse : parce que le budget maintenance a été revu à la baisse.

Dans un atelier, le transporteur s'est stoppé sans raison. On va donc utiliser la méthode des 5 pourquoi, afin non pas de réparer ponctuellement, mais bien pour remonter à la cause initiale et tenter de la régler une bonne fois pour toute. C'est là l'objectif de la méthode.Peut-on se satisfaire de cette seule réponse et redémarrer le transporteur comme si de rien n'était ? Bien sûr que non. Le transporteur s'arrêtera de nouveau et peut-être au pire moment, lorsque l'on aura le plus besoin d'un système opérationnel pour boucler une commande urgente. il faut donc enquêter un peu plus avant pour résoudre ce problème.Bien souvent, pris par la pression du temps, pris de court par l'avalanche des urgences, on stoppe là l'enquête. C'est une erreur. Il faut en effet remonter à la source du problème pour le régler définitivement.Un cas d'école pas trop éloigné de la réalité du terrain...

Commentaires lecteurs...

