DMAIC D Definir - Define

D Definir. Quel est le problème ?

Cartographier le processus

Identification et définition du problème à traiter, 1ère étape de la démarche DMAICAfin d'identifier au mieux les problèmes nécessitant notre attention, il convient de dessiner une carte du processus à étudier. Non seulement, cette démarche préalable permet de mieux comprendre le processus, mais aussi de localiser les problèmes inhérents.Truc de pro : Projetez la carte des processus sur un mur, réunissez l'ensemble des personnes concernées et étudiez le processus à haute voix. Vous gagnerez un temps précieux autant pour la compréhension globale et détaillée du processus que pour l'identification des problèmes à traiter.

Choisissez le problème à traiter en priorité

A noter, selon sa nature, le problème sélectionné peut aussi être à l'origine de dysfonctionnements pour d'autres processus.

Le projet

Quelle est la portée du projet ?

Quels sont les objectifs ?

Quelle échéance ?

Qui fait quoi ?

Quels outils ?

Quels sont les résultats attendus ?

Analyse approfondie, les vital few factors

Remarque

La tâche d'identification des vital few factors sera réalisée avec la participation active d'au moins un expert Six Sigma de type Black Belt.

Trucs de pro

Prendre soin de toujours garder en ligne de mire les besoins du client. Le rapport entre les gains estimés et le coût prévisible n'est pas toujours aisé à définir. C'est pourtant l'élément clé de la hiérarchisation des projets. Utilisez les outils qualité d'éclaircissement des problèmes comme les 5 Pourquoi ou le QQOQCCP.

Quels sont les paramètres critiques au sens de la qualité pour le client ? Ce sont ceux-ci qu'ils s'agit de suivre, de mesurer, d'analyser ( diagramme causes→effets ) et de traiter.

