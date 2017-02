Six Sigma, de la démarche qualité au management centré client

Définition six Sigma

L a méthode Six Sigma ou 6 Sigma est née il y a déjà quelques années au sein des usines Motorola USA.

Reprise avec succès par de grands groupes tel Général Electric, Six Sigma a mûri et a évolué pour devenir aujourd'hui une méthode globale de management et de développement stratégique.

Désormais, les apports de la méthode 6 Sigma concernent autant les entreprises industrielles que les entreprises des services. Les exigences en matière d'optimisation de la qualité sont guère différentes.

La méthode six Sigma

Dans la mesure du possible, la tendance actuelle envisage de plus en plus souvent le projet organisationnel en associant une démarche de Lean management à la méthode Six Sigma afin de cumuler les avantages combinés des deux approches.

Nous verrons aussi au cours de ce dossier les possibilités de rapprocher ces deux démarches du management par les contraintes ou Théorie des Contraintes (TOC) cher à Eliyahu M. Goldratt.

Cette étude est essentiellement destinée aux managers souhaitant disposer rapidement d'une connaissance suffisante afin d'être en mesure de juger à sa juste valeur de la pertinence de la méthode 6 Sigma.

Pourquoi ?

La méthode doit son nom au niveau de variation statistiquement acceptable soit 3,4 défauts pour un million d'unités produites. Bien des entreprises acceptent, bon gré mal gré, un niveau de dérive très nettement supérieur.

Quelques milliers de défauts pour la même quantité de pièces produites, soit pour cet exemples un million d'unité, correspond à ce que bien des entreprises jugent comme acceptables et ce, quel que soit le type d'industrie.

Une fatalité ? - Faut nous comprendre, on ne sait pas faire autrement -

- Le prix à payer ? - C'est comme ça, il faut savoir payer le prix, et de toutes façons, c'est une composante des frais généraux... -

La méconnaissance de l'importance des coûts générés par les défauts explique le plus souvent ce manque de prise de conscience. Pour bien en estimer l'ampleur il faut prendre soin d'intégrer dans le calcul le coût des contrôles répétitifs, celui des retouches, la gestion des retours clients et par dessus tout les clients perdus car lassés des erreurs. Au fil d'une année, ces coûts cumulés sont plus que significatifs et grèvent sérieusement la profitabilité de l'entreprise.

Combien d'entreprise ont pris le temps de calculer le manque à gagner engendré par ces défauts ?

Le coût est nécessairement élevé en terme de matière, de temps perdu (production, retours, retouches...), d'occupation inutile des ressources et surtout d'insatisfaction des clients... C'est d'ailleurs sur ce dernier point que doit se focaliser toute notre attention. On parle de COPQ, coût de pauvre qualité (Cost Of Poor Quality).

Les gains apportés par une généralisation de Six Sigma s'apprécient non seulement par ce simple calcul mais aussi par les nouvelles habitudes et les façons de penser instaurées dans l'entreprise. Encore faut-il conduire son projet avec rigueur et méthode.

Qu'est-ce que la méthode Six Sigma ?

Six Sigma n'est plus seulement une application de la Maîtrise Statistique des Procédés. Six Sigma est une méthode de management globale plaçant la limitation drastique de la variabilité au centre des préoccupations.

Six Sigma n'est plus seulement une application de la Maîtrise Statistique des Procédés. Six Sigma est une méthode de management globale plaçant la limitation drastique de la variabilité au centre des préoccupations. Les origines de Six Sigma

Six Sigma est à l'origine une démarche qualité née au coeur de Motorola...

Six Sigma est à l'origine une démarche qualité née au coeur de Motorola... Pourquoi utiliser Six Sigma ?

Pourquoi mettre en place une démarche Six Sigma ? Quels sont les objectifs et finalité de la méthode Six Sigma ?

Pourquoi mettre en place une démarche Six Sigma ? Quels sont les objectifs et finalité de la méthode Six Sigma ? Quels sont les bénéfices de Six Sigma ?

Quels sont les gains attendus de la mise en oeuvre de la méthode Six Sigma ? On relèvera en premier lieu parmi les gains les plus directs, la réduction de la non-qualité comme les rebuts, les reprises, les retouches. Six Sigma et le Lean management...

Quels sont les gains attendus de la mise en oeuvre de la méthode Six Sigma ? On relèvera en premier lieu parmi les gains les plus directs, la réduction de la non-qualité comme les rebuts, les reprises, les retouches. Six Sigma et le Lean management... Le principe de Six Sigma

Six Sigma, quel en est le principe ? Six Sigma propose méthodes et outils pour améliorer drastiquement la capabilité des processus tout en réduisant les défauts...

Méthodes DMAIC & DMADV détaillées

Présentation de la méthode DMAIC

La méthode DMAIC, une démarche en 5 phases : Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

Description de la méthode phase par phase...

Présentation de la méthode DMAIC La méthode DMAIC, une démarche en 5 phases : Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Description de la méthode phase par phase... Six Sigma, les conseils et la méthode DMADV

Recommandations essentielles d'usage de la méthode DMADV, présentation de la méthode DMADV...

Recommandations essentielles d'usage de la méthode DMADV, présentation de la méthode DMADV... Les outils Six Sigma

Quels sont les outils indispensables pour utiliser la méthode 6 Sigma, étape par étape ?

Lean Six Sigma

Projet Six Sigma

Le projet Six Sigma

Le projet 6 Sigma : la culture de la mesure. Six Sigma n'est pas une démarche visant une amélioration ponctuelle d'un point problématique. C'est une réforme de fond de l'ensemble de l'organisation et des mentalités...

Le projet 6 Sigma : la culture de la mesure. Six Sigma n'est pas une démarche visant une amélioration ponctuelle d'un point problématique. C'est une réforme de fond de l'ensemble de l'organisation et des mentalités... Synthèse Six Sigma

La synthèse Six Sigma, ce que tout manager doit savoir...

La synthèse Six Sigma, ce que tout manager doit savoir... La mesure, la clé de la démarche Six Sigma

La mesure est au coeur du projet six sigma. Comment bâtir le système de mesure ? Comment définir la métrique ? Conseils et recommandations pour réussir le projet Mesure...

Les ressources Six Sigma

La feuille de route Six Sigma selon Juran

La feuille de route 6 sigma du Juran Institute. Le Juran Institute est un organisme exclusivement consacré à la mise en oeuvre de la qualité et de l'orientation client en entreprise. Formations Green Belt, Black Belt...

La feuille de route 6 sigma du Juran Institute. Le Juran Institute est un organisme exclusivement consacré à la mise en oeuvre de la qualité et de l'orientation client en entreprise. Formations Green Belt, Black Belt... Le lexique Six Sigma

La terminologie 6 Sigma : Black Belt, Capabilité, DFSS, DPMO, Green Belt, SPC, Lean management...

La terminologie 6 Sigma : Black Belt, Capabilité, DFSS, DPMO, Green Belt, SPC, Lean management... Black Belt

Qu'est-ce qu'un Black Belt ? Quel est son rôle, Comment le devient-on ? Qu'est qu'un Champion, un Green Belt ? ...

Qu'est-ce qu'un Black Belt ? Quel est son rôle, Comment le devient-on ? Qu'est qu'un Champion, un Green Belt ? ... Les livres Six Sigma

Sélection de livres consacrés à la méthode 6 sigma et à sa mise en oeuvre en pratique. Comment devenir Green Belt et Black Belt...

Sélection de livres consacrés à la méthode 6 sigma et à sa mise en oeuvre en pratique. Comment devenir Green Belt et Black Belt... Les livres de référence du Lean Management

Sélection de livres à lire pour mieux comprendre le lean management et ses applications...

Ressources web

General Electric

Le site Six Sigma de GE General Electric. Making Customers Feel Six Sigma Quality (anglais)...

Le site Six Sigma de GE General Electric. Making Customers Feel Six Sigma Quality (anglais)... iSixSigma

Un site consacré à 6 Sigma, de nombreuses ressources en ligne, un forum particulièrement actif ainsi qu'une plate-forme de Blog. iSixSigma publie aussi une revue : "iSixSigma Magazine" (anglais).

Un site consacré à 6 Sigma, de nombreuses ressources en ligne, un forum particulièrement actif ainsi qu'une plate-forme de Blog. iSixSigma publie aussi une revue : "iSixSigma Magazine" (anglais). Wiley

Un extrait fort complet du livre "Six Sigma LeaderShip HandBook" du cabinet Rath & Strong.

Lecture recommandée…

Michael L. George, David Rowlands, Bill Kastle -Cet ouvrage de référence présente la parfaite combinaison des deux méthodes de réduction des coûts inutiles pour améliorer radicalement l'efficacité des processus industriels ou tertiaires.129 pages - 23,50 EurosDispo chez : www.amazon.fr



The Lean Six Sigma Pocket Toolbook

John Maxey, David Rowlands, Michael L. George, Malcolm Upton

McGraw-Hill Professional

Un petit guide bien fait pour les lecteurs un peu pressés. Les 100 outils pour améliorer les processus au sens de la qualité et de la rapidité.

225 pages - 12,50 Euros

Dispo chez : www.amazon.fr













Le mot du jour

Sacha GuitryMis á jour le : 22/02/2017

Partagez cet article...

(total partages cumulés > 185)

Commentaires lecteurs...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Six Sigma ou 6 Sigma, est une marque déposée de Motorola Corp.Toutes les marques citées sur cette page sont des marques déposées de leur propriétaire respectif.