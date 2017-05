Comment conduire le projet Lean Six Sigma pour les services ?

Le Lean Six Sigma et les activités du tertiaire

L

es processus des organisations du tertiaire, secteur des services, sont, en tout cas dans les grandes lignes, peu différents des processus des industries de production.

Tout aussi dépendantes de la voix du client, les organisations du secteur tertiaire, que ce soient les entreprises de services de type organisme financier, les banques ou les compagnies d'assurances, les départements administratifs des entreprises industrielles et les administrations publiques, sont soumises aux mêmes impératifs de qualité, de délai et de rentabilité.

Nouveaux projets

La démarche Lean Six sigma appliquée aux activités de services, sans être totalement décalquée des pratiques du secteur industriel, suit peu ou prou les mêmes principes, étapes et recommandations. Remarquons toutefois que les contraintes étant différentes, il est bien plus aisé d'innover afin de définir de nouveaux processus autant efficaces qu'originaux. A ce sujet, on se reportera à la démarche DMADV

Comment réussir le projet Lean Six Sigma ?

Le projet Lean Six Sigma et les acteurs de terrainLa réussite du projet Lean Six Sigma est directement dépendante des finalités affichées ou occultées de la démarche entreprise. S'agit-il d'améliorer le service délivré au client afin que tous les membres de l'entreprise en profitent pleinement et durablement ou, plus prosaïquement, le projet n'a-t-il d'autres finalités que d'améliorer la rentabilité par tous les moyens possibles ?

Un management intelligent et coopératif, doublé d'un accompagnement du changement raisonné, sera la bonne réponse pour réussir la mise en oeuvre du premier cas de figure. Pour le second, d'autres spécialistes disposent peut-être de solutions...

Lectures recommandées

Comment utiliser la vitesse Lean & la qualité Six Sigma pour améliorer vos services et transactionsMichael L George -Une réflexion sur la manière de déployer les principes du Lean associé à Six Sigma dans le secteur du tertiaire, au sein d'activités de services.464 pages - 44,80 EurosDispo chez : www.amazon.fr



The Lean Six Sigma Pocket Toolbook

John Maxey, David Rowlands, Michael L. George, Malcolm Upton

McGraw-Hill Professional

A Quick Reference, 100 Tools for Improving Process Quality, Speed

and Complexity.

225 pages - 9,81 Euros

Dispo chez www.amazon.fr

Partagez cet article...

(total partages cumulés > 125)

Commentaires lecteurs...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.





Six Sigma ou 6 Sigma, est une marque déposée de Motorola Corp.Toutes les marques citées sur cette page sont des marques déposées de leur propriétaire respectif.