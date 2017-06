Lean management et Six Sigma

Ou comment bien faire du premier coup, sans délai inutile, sans dépenses superflues et bien entendu pour la plus grande satisfaction des clients

Définition Lean Six Sigma

L

e Lean 6 Sigma n'est autre que le rapprochement de deux méthodes d'amélioration des processus connues et reconnues pour leur efficacité.

La méthode 6 Sigma est née au sein du groupe Motorola, elle est à l'origine le fruit d'une recherche drastique d'amélioration de la qualité des processus de production.

La méthode Lean fut mise au point au sein des usines Toyota au cours des années 70 afin d'améliorer les délais, introduire le Juste à Temps et réduire les coûts.

Pourquoi le Lean 6 Sigma ?

Comment associer démarche Lean et méthode Six Sigma

Qualité et délais, un processus piloté

Les deux méthodes, Lean et Six Sigma, sont orientées perception du client. Lorsqu'elles sont mises en oeuvre avec circonspection, les avantages délivrés par les deux démarches sont tout à fait compatibles et complémentaires. Les activités à l'origine des déficiences qualité au sens du client, tout comme les retards pénalisant les processus, sont quelque part les principales sources d'opportunités pour améliorer la qualité, les délais, les coûts de revient et la part bénéficiaire. En partant de ce postulat, le lean six sigma peut alors être envisagé comme une incontournable démarche d'amélioration du service au client (selon la voix du client ) et de la rentabilité globale.Le Lean est une méthode d'amélioration systématique des processus.Axes d'intervention : diminution des temps de cycle, Juste à temps, amélioration non seulement de la fluidité mais aussi de la flexibilité.6 Sigma vise à la réduction drastique de toutes les formes de variations en deçà d'une fourchette correspondant à la satisfaction client. La juxtaposition des deux approches, toutes deux orientées processus , permet justement de piloter globalement la démarche d'amélioration en tenant compte de l'ensemble des attentes clients en matière de qualité, de délais et de coûts.La qualité et les délais sont en effet étroitement liés. Les retouches, retours et rebuts sont des causes majeures de ralentissement. D'autre part, l'amélioration des délais au sein d'un processus implique nécessairement la réduction systématique des défauts et erreurs de fabrication. En fait, toutes les phases du processus qui n'apportent aucune valeur ajoutée au sens du client méritent d'être évaluées, supprimées ou transformées pour la majorité des cas de figure.

Livres recommandés

John Maxey, David Rowlands, Michael L. George, Malcolm Upton - A Quick Reference, 100 Tools for Improving Process Quality, Speed and Complexity.



Vélocité

Dee Jacob, Suzan Bergland, Jeff Cox - Village Mondial

Un roman d'entreprise qui explique et démontre les avantages du rapprochement de la théorie des contraintes et du lean 6 sigma. Le propos est réaliste et l'ouvrage est d'un abord aisé. D'aucuns trouveront le propos orienté, mais il est argumenté et bien défendu. Ce sera à chacun de se forger son opinion, d'affiner sa pratique. A lire donc...

288 pages - 27,55 Euros











Commentaires lecteurs...

