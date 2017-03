Lexique 6 Sigma

De la démarche qualité au management centré client

La définition des principaux termes propres à la démarche Six Sigma. Une méthode s'appuie nécessairement sur un lexique terminologique bien spécifique. Chacun des termes lié à la méthode se doit d'être soigneusement précisé. Six Sigma ne déroge pas à la règle et comporte ses propres termes, acronymes et sigles. Il est indispensable de bien les connaître.

Terminologie 6 sigma

Black Belt Le "Black Belt" "BB" : échelon au-dessus de la Green Belt. Le Black Belt peut prendre la direction de projet et piloter plusieurs "Green Belts". La formation est assez conséquente.

Capabilité Capabilité d'un processus. Détermine si un processus est en mesure de répondre aux attentes des demandes clients. CTQ Critical To Quality, les paramètres critiques de la qualité, critiques au sens de la satisfaction du client. DFSS DFSS Design for Six Sigma. Définit une méthode particulièrement adaptée au déroulement du projet SIX SIGMA. Une méthode DFSS comporte un road map, des outils spécifiques et un programme de formation adapté. Son objectif étant bien entendu de porter l'entreprise au niveau de qualité 6 Sigma souhaité. Elle est fondée sur la séquence DMADV. DMADV DMADV : Define Measure, Analyze, Design, Verify. DMAIC DMAIC : Define, Measure, Analyze, Improve and Control. DMAIC est une méthode que l'on peut considérer comme un processus d'amélioration continue à part entière. Fondée sur l'analyse statistique, elle vise l'élimination systématique de toutes les sources de non qualité. DPMO DPMO Defects per Million Opportunities. Unité de mesure SIX SIGMA. Le DPMO indique le nombre de défauts par million d'unités produites. L'objectif 6 SIGMA étant de ne pas dépasser 3,4 DPMO, soit 3,4 défauts par million d'unités produites. GIMSI Gimsi ® : une méthode de conception globale du système de mesure de la performance. Gimsi est particulièrement adaptée aux démarches coopératives et d'amélioration continue. Green Belt Le "Green Belt" "GB" est le premier niveau de maîtrise 6 SIGMA. Le Green Belt peut jouer le rôle d'animateur d'équipe. C'est le "moteur actif" lors d'un projet SIX SIGMA. Il est relativement rapidement formé. Master Black Belt Le "Master Black Belt" "MBB" est une certification justifiant d'une maîtrise parfaite 6 Sigma. Le Master Black Belt doit justifier d'expériences réussies en tant que Black Belt et suivre une formation complémentaire. Il est tout à fait en mesure de conduire un projet "6 Sigma" à l'échelle de l'entreprise. SPC SPC Statistical Process Control. Utilisation de l'outil statistique pour étudier les données produites afin de définir la capabilité et la performance des processus.

VOC

Voice Of Customer, la voix du client

VOB

Voice of Business, la voix du marché





