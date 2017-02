Outils qualité pour 6 Sigma

Utiliser DMAIC

P

our réussir le déploiement de la méthode six sigma, il est indispensable d'utiliser une batterie d'outils, de techniques et de méthodes bien spécifiques.

Passons en revue les principaux outils utilisés lors de l'exploitation de la méthode DMAIC, étape par étape : Définir, Mesurer, Analyser, Tester et Améliorer, Contrôler.

Il tombe sous le sens que la parfaite maîtrise de l'utilisation de ces outils, méthodes et techniques est une condition sine qua non. Il vaut mieux évaluer son niveau de maîtrise pour chacun d'entre-eux avant d'aborder une démarche six sigma.

Les outils les plus utilisés sont essentiellement les techniques d'analyse statistiques SPC/MSP, les méthodes de résolution de problèmes et les pratiques de créativité en groupe.

D. Définir

Identification du problème

Cartographie des processus

Matrice de rentabilité, coûts/bénéfices

Description du processus métier : SIPOC Supplier Input Process Output Customer (Fournisseurs Entrées Processus Sorties Clients)

Mieux comprendre les attentes clients : le diagramme de Kano

QQOQCP

Benchmarking

M. Mesurer

Identification de la capabilité du processus à étudier ?

Brainstorming

QQOQCP

Analyse statistique SPC/MSP

X-Y Matrix, Maison de la Qualité

Analyse de la variance ANOVA

Gauge R&R

Indicateurs de performance

A. Analyser

Comprendre le processus et ses dysfonctionnements

I. Tester et améliorer

Choisir la solution la plus appropriée, la mettre en oeuvre

AMDEC

Plans d'expériences (DOE)

C. Contrôler

S'assurer de la continuité

Cartes de contrôles (Shewart)

Audit processus

Capabilité

Une sélection d'outils utilisés pour cette première étape de la méthode DMAIC Une sélection d'outils utilisés lors de cette deuxième étape de la méthode DMAIC Une sélection d'outils utilisés lors de cette troisième étape de la méthode DMAIC Une sélection d'outils utilisés lors de cette quatrième étape de la méthode DMAIC Une sélection d'outils utilisés lors de cette cinquième étape de la méthode DMAIC

Lecture recommandée

La boite à outils du responsable qualité

Florence Gillet Goinard, Bernard Seno- Dunod

Des mêmes auteurs que l'ouvrage précédent, 64 outils qualités essentiels présentés sous forme de fiches pratiques.

192 pages - 26,50 Euros

Dispo chez : www.amazon.fr





Qu'est-ce que le Lean Six Sigma ?

Michael L. George, David Rowlands, Bill Kastle - Maxima

Le Six Sigma permet de réduire drastiquement les défauts d'un processus productif pour l'amener au plus près de la perfection. Le Lean traque les dépenses inutiles en temps et en énergie afin d'optimiser l'utilisation des ressources. Comment associer ces deux méthodes radicales ?

129 pages - 23,50 Euros

Dispo chez : Amazon.fr









Partagez cet article...

(total partages cumulés > 105)

Commentaires lecteurs...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Six Sigma ou 6 Sigma, est une marque déposée de Motorola Corp.Toutes les marques citées sur cette page sont des marques déposées de leur propriétaire respectif.