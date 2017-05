Philosophie de la démarche et recommandations

Démarche orientée client

Les thèmes ci-après ne sont pas de simples recommandations. Ce sont les points d'inflexion de la démarche Six Sigma.'orientation client est une exigence de la démarche Six Sigma. C'est aussi la recette de son succès. Il ne s'agit pas de simplement chercher à confirmer les croyances circulant dans l'entreprise à propos des attentes client comme le pratiquent une grande majorité d'entreprises. Il s'agit d'identifier précisément les facteurs clés de la satisfaction client durable.

La mesure

Démarche orientée résultat

Démarche rationnelle

Statistiques

Créativité collective

Mesure du risque

Accompagnement du changement

Conduite du projet

Un thème qui mérite un développement plus conséquent. Voir ici La mesure est la clé de voûte de la démarche Six Sigma. L'accroissement de la rentabilité financière est la finalité de la démarche Six Sigma. A ne pas perdre de vue au fil du projet quelle que soit la phase en cours.Lors du choix des projets, il est préférable de rester rationnel et de bien soupeser la rentabilité potentielle dans toutes ses déclinaisons. La rentabilité financière n'est pas la moindre. Le bon projet est celui dont les sources de "pauvres qualités" sont aisément identifiables, les acteurs coopératifs, l'effort nécessaire relativement limité et les impacts sur la satisfaction client significatifs. Voilà de quoi commencer à préciser les critères de classement par priorité.Les outils statistiques sont les premiers outils de la démarche Six Sigma.Les outils de créativité collective sont les seconds outils de la démarche Six Sigma.Comme pour tous projets sensibles, la mesure du risque est le seul moyen d'anticiper les mauvaises surprises et d'éviter les échecs et les dépenses inutiles (voir La mesure du risque ).Une fois le projet achevé, le processus est repris par ses propriétaires légitimes. La continuité doit être assurée. Dans tous les cas, pour réussir le projet 6 Sigma, il est important que l'entreprise soit préparée et réceptive (voir accompagnement du changement projet ).Un projet Six Sigma est un projet à part entière. Il se gère en utilisant les techniques de management de projet

Lecture recommandée

Qu'est-ce que le Lean Six Sigma ?

Michael L. George, David Rowlands, Bill Kastle - Maxima

Le Six Sigma permet de réduire drastiquement les défauts d'un processus productif pour l'amener au plus près de la perfection. Le Lean traque les dépenses inutiles en temps et en énergie afin d'optimiser l'utilisation des ressources. Comment associer ces deux méthodes radicales ? 129 pages - 23,50 Euros

Dispo chez : www.amazon.fr ,

