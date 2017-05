La démarche stratégique, quel plan mettre en oeuvre ?

Dérouler la démarche stratégique

Connaître aujourd'hui pour mieux envisager demain

outes démarches stratégiques commencent par une phase de mise au point afin de formaliser concrètement les réalités du moment. La toute première réflexion commune invitera à se poser la question de la définition du ou des métiers de l'entreprise.L'exercice n'est pas toujours aussi évident qu'il n'y paraît.

La difficulté est d'autant plus présente lorsque l'entreprise est subdivisée en "business units" particulièrement closes et étanches.

Qui sont nos clients ?

Quels sont les clients les plus rentables dans la durée ?La mesure de la valeur client dans la durée telle que le propose la CLV, Customer Lifetime Value , est un bon outil pour répondre à cette question. Il faudra aussi tenir compte qu'un client moins rentable sur le plan comptable peut tout de même être un client apporteur d'affaires. Un client peut aimer les produits sans les acheter systématiquement et en vanter les mérites auprès de ses proches et des membres de ses réseaux. La valeur des clients de cette seconde catégorie réside justement dans la capacité d'assurer la promotion par le bouche à oreille. Voir à ce sujet la mesure de la satisfaction client

Quels sont nos produits ?

Qui sont nos concurrents ?

Comment se positionne l'entreprise face à ses concurrents ?

Quelle est la part de marché détenue actuellement ?

Comment sont situés les principaux concurrents ?

Quelles sont les perspectives de croissance par famille de produits ?

On limitera cette étude aux seuls principaux produits.En cas de concurrence "frontale", il est intéressant de travailler à partir du calcul de la Part de Marché Relative, RMS Relative Market Share. Celle-ci permet de mieux visualiser le positionnement exact par rapport aux principaux compétiteurs.

Que peut-on faire ? Que faut-il faire ?

Attention à la mise en oeuvre !

En fait le processus de conception du plan stratégique est relativement simple. La difficulté réside dans sa mise en œuvre. C’est souvent là que les difficultés commencent à apparaître. À titre de conseil, il est bon de se méfier des plans trop rigoureux ou trop précis.

Sans aborder le cas malheureusement courant des objectifs irréalisables. Une des conditions pour élaborer un plan réalisable est bien sûr de connaître à la perfection son activité et de dynamiser la coopération lors de la phase d’études.

A ce sujet, voir aussi

Le management stratégique, la démarche coopérative.

