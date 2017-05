Concevoir et mettre en oeuvre la stratégie en adoptant une démarche coopérative

U

ne démarche participative, ou plutôt coopérative intégrant largement tous les acteurs concernés pour toutes les phases du processus d'analyse stratégique, s'avère toujours largement profitable.

Les stratégies émergentes sont reconnues comme les plus innovantes par des auteurs spécialistes de la question comme Henry Mintzberg ou Gary Hamel pour ne citer que ceux-ci.

Pour info...

Henry Mintzberg , auteur à succès, professeur de management à la Faculté d'administration de l'Université McGill de Montréal. Il est l'auteur entre autres du livre de référence, toujours d'actualité aujourd'hui : Grandeur et décadence de la planification stratégique

, auteur à succès, professeur de management à la Faculté d'administration de l'Université McGill de Montréal. Il est l'auteur entre autres du livre de référence, toujours d'actualité aujourd'hui : Grandeur et décadence de la planification stratégique Gary Hamel, expert en management et professeur à Harvard, auteur entre autres du livre à succès :La Fin du management : Inventer les règles de demain .

Deux autres auteurs de référence sont cités au bas de cet article.

Une bonne stratégie est une stratégie coopérative

En fait, le principe de la démarche stratégique devrait naturellement inciter aux démarches participatives si les règles archaïques du management industriel bâti en référence au monde militaire n'imposaient pas une hiérarchie aux prérogatives bien arrêtées.

En effet, il tombe sous le sens que pour identifier et bâtir le modèle économique gagnant et prendre un avantage concurrentiel, on ne sera jamais à court d'informations, d'idées construites et de suggestions argumentées.

Autant balayer large et inciter les acteurs de l'entreprise à apporter leurs points de vue. C'est d'ailleurs un fondamental de la stratégie Océan Bleu en pratique.

L'approche coopérative de la stratégie sera aussi fort utile lorsqu'il s'agira d'éprouver la solidité et la viabilité du modèle choisi afin de le valider. Tous les avis et points de vue sont alors indispensables.

Analyse de risques

Considérons le cas de l'analyse de risques , parent pauvre de la démarche stratégique. L'évaluation des gains potentiels susceptibles d'être dégagés par les alternatives stratégiques retenues sera contrebalancée par une solide analyse de risques. Pour placer le maximum de garanties du côté de la réussite, on ne se contentera pas d'une modélisation standardisée, aussi "esthétique" soit-elle.

Une large enquête auprès des acteurs de terrain, une confrontation avec les expériences passées permettront de relativiser les opportunités un peu trop séduisantes et de sécuriser le déploiement futur.

Ressources

Ouvrages de référence

›

Tous les gourous du management le répètent inlassablement : ce sont les hommes qui, sur le terrain, font la différence. Pourquoi alors les laisser à l'écart lors de l'élaboration de la stratégie ? Un « must read ».

The New How

Building Business Solutions Through Collaborative Strategy

Nilofer Merchant

O'Reilly Media,

288 pages

Prix : 18,58 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr & Format kindle

Partagez cet article...

(total partages cumulés > 45)

Commentaires lecteurs...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.





Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2017 Tous droits réservés Mentions légales