Les stratégies émergentes pour dépasser les rigidités de la planification

Le pessimiste voit des difficultés dans chaque opportunité. L'optimiste voit des opportunités dans chaque difficulté.

Winston churchill

Les stratégies bottom up

L

e processus de conception de la stratégie n'est pas irrémédiablement bloqué dans un schéma Top-Down, c'est à dire conçu par la direction et appliquée à la lettre par les exécutants sur le terrain.

La stratégie peut aussi être élaborée dans un schéma "bottom-up" c'est à dire à partir des idées, des constats et des reflexions des exécutants sur le terrain au contact de la réalité des marchés.

Ce sont eux qui bien souvent connaissent le mieux les produits, les clients et la concurrence, ce sont aussi les premiers à voir les opportunités... Encore faut-il qu'ils soient à l'affût et donc qu'ils aient parfaitement conscience et confiance d'être écoutés et appréciés.

Les stratégies ainsi conçues de type bottom-up sont appelées stratégies émergentes.

Planification stratégique ou stratégie émergente ?

Il est recommandé de ne pas être trop rigoureux lors de la définition des détails de la planification. Il serait dommage de fermer la porte aux retours des opérationnels, qui à l'écoute du terrain, sont potentiellement les initiateurs d'ajustements stratégiques originaux plus ou moins marqués. En étroit contact avec les attentes du marché, ce sont les stratégies émergentes.

Lors d'un processus de révision de la stratégie, notamment lors d'une démarche de conception stratégique coopérative, les stratégies émergentes permettent d'infléchir judicieusement la ligne générale, ou plus radicalement, de la redessiner afin de profiter d'une opportunité, d'un avantage concurrentiel potentiel.

A ce sujet, les travaux de Henry Mintzberg sont incontournables

Faciliter l'émergence des stratégies

Finalement, plutôt que de se focaliser exclusivement sur le processus d'élaboration d'une stratégie gagnante unique, qui pourra être remise en question sans voie de repli, n'est-il pas préférable de tout mettre en oeuvre pour bâtir une structure organisationnelle susceptible de produire des stratégies émergentes ? Sans rechercher l'insaisissable agilité organisationnelle maintes fois citée mais jamais réalisée, ne serait-il pas préférable de mettre en place progressivement une dynamique de l'échange et de la concertation et d'une indispensable culture de la mesure ?

Combinées avec une habitude de la transparence et de la maîtrise des risques on pourra alors commencer à réfléchir à une forme de gouvernance étendue. Elle pourra s'avérer un un terrain particulièrement fertile pour engendrer de nouvelles stratégies.

