Stratégie Océan Bleu Définition

Océan Rouge Vs Océan Bleu

C

Principe Océan Bleu

omment réussir à relancer une activité sur un marché jugé unanimement atone et aux perspectives de croissance plus que limitées ? Ce sera en cessant de rechercher la compétition et l'affrontement direct, l'Océan Rouge, et en favorisant l'innovation systématique et l'originalité afin d'accéder à un secteur de marché totalement libre de concurrence, l'Océan Bleu.Le principe de la stratégie "Océan Bleu" de W. Chan Kim et Renée Mauborgne est fort simple en tout cas dans son expression si ce n'est dans son application : cessez d'entrer en compétition. L'affrontement frontal n'est jamais la solution. C'est une dépense d'énergie inutile et préjudiciable. Une victoire du moment n'est jamais l'accession à une position durable. C'est cela l'Océan Rouge, rouge comme le sang.

Un nouveau modèle économique

En revanche l'Océan Bleu, ce sont les secteurs commerciaux quasiment libres de concurrence et correspondant à des marchés rentables. Si les secteurs hautement concurrentiels sont quelque peu épuisés et ne présentent que de pauvres perspectives de croissance, les secteurs non encore prospectés sont bien plus enthousiasmants.

Pour cela, il faut savoir franchir les frontières industrielles comme ont su le faire le "Cirque du Soleil" ou "Apple", 2 exemples décrits par les auteurs de l'ouvrage de référence, voir ci-dessous.

Océan Bleu Comment faire ?

Pour accéder à l'Océan Bleu, il faut déjà réformer le mode de conception de la stratégie. Commencer donc par abandonner la terminologie militaire pour en finir avec cette obsession de l'affrontement. Ensuite, en lieu et place de se battre sur un marché existant, créer un marché unique.

Mais il va falloir créer aussi la demande. Ce sera l'occasion de dépasser le choix binaire du modèle économique selon Porter. Il faudra en effet pratiquer à la fois la différenciation et la réduction des coûts. Pas si surprenant que cela, le marché est encore vierge de concurrence. Il est essentiel de dresser des barrières concurrentielles durables le plus vite possible.

La démarche stratégique

Rebâtir les frontières du marché

Privilégier les questions de fond plutôt que les chiffres Viser au-delà de la demande existante Bien réussir le séquencement stratégique

Vaincre les grands obstacles internes Intégrer l'exécution à l'élaboration stratégique Durabilité et renouvellement des stratégies Océan Bleu

Ouvrage de référence

›

Suivre les étapes suivantes :L'exécution d'une stratégie Océan BleuPourquoi continuer à lutter férocement pour tenter de conserver une place intenable sur un secteur trop convoité alors qu'il existe des pans d'activité totalement libres de concurrence ? N'est-il pas le moment de passer de l'Océan Rouge (de sang) à l'Océan Bleu ?

Stratégie Océan Bleu

W. Chan Kim, Renée Mauborgne

Pearson Village Mondial

306 pages

Prix : 33 Euros

www.amazon.fr

& Format kindle





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 65)

Commentaires lecteurs...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2016 Tous droits réservés Mentions légales