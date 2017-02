Comment réussir son site de vente en ligne

’est essentiellement sur la construction d’unque doit porter l’effort. Le visiteur ou client doit trouver un véritable avantage à utiliser le Web plutôt que le classique catalogue sur support papier.Seul un catalogue dynamique et interactif saura faire la différence et accroîtra significativement le nombre de visiteurs et de clients.

Au coeur du problème

Mais là, on commence à toucher du doigt l’ampleur du problème. Il ne suffira pas de prendre deux stagiaires en formation HTML PHP pour concevoir le site, et ce, même s’ils disposent de quelques compétences en animations Flash ! C’est une tâche d’une tout autre mesure qui attend ceux qui souhaitent intégrer l’e-business.

Sous l'angle de vue du client

1er point Intégrer le back-office Pour que le catalogue en ligne soit complet et à jour, encore faut-il que l’informatique interne soit réellement intégrée et opérationnelle, et que le site Web puisse y accéder. L’intégration du site Web au back-office est la première exigence d’un site de commerce électronique. Ensuite, une fois le produit choisi et configuré, le client attend, à bon droit, un prix ferme et définitif ainsi qu’un délai de livraison fiable.

Un travail de titan pour un avantage concurrentiel certain

A ce sujet, voir aussi

Lecture recommandée

Pour bien en saisir la portée, considérons la question sous l’angle du client. Que souhaite un prospect en visite sur un site de commerce électronique ? En premier lieu, il espère trouver une information claire et précise selon, non pas votre offre, mais bien ses besoins propres ! Le catalogue doit ainsi être orienté utilisateur Web et ne proposer que des informations réellement utiles.La tâche semble titanesque, mais c’est ainsi que l’e-business créera de la valeur pour le client et sera par conséquent source d’un ROI positif ( Voir ici ). On le voit, c’est un travail de longue haleine qui nécessite de lourds investissements. Cela dit, l’intégration globale de l’entreprise et de ses partenaires est aujourd’hui une exigence. Connecter le client à cette chaîne semble être un juste prolongement et reste dans la même logique.Un guide pratique de référence, un incontournable.

Remarque

Ce court texte était présent dans les éditions 3,4 et 5 du livre "Les nouveaux tableaux de bord des managers". Il commençait à dater un peu et a donc été supprimé et remplacé pour la nouvelle édition. Il est toutefois toujours disponible en ligne ici pour les lecteurs intéressés par ce thème. ©Eyrolles









