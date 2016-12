Qu'est-ce que le marketing viral ?

L

e « marketing viral » n'est rien d'autre que le principe du « bouche-à-oreille », "Ah, je voulais te dire, j'ai acheté un truc vachement trop bien...", aujourd'hui transposé sur le net. L'idée est relativement simple. Interrogez-vous et posez-vous la question suivante. Vous comprendrez aisément le principe.

La question : Quel est le meilleur « média » pour faire connaître un produit et conduire à l'acte d'achat ?

Placez-vous maintenant dans la peau de l'acheteur, et choisissez votre réponse parmi les options suivantes :

☐ Une pub radio ou à la télé ?

Non, répondront la majorité des acheteurs.

☐ Une page dans un quotidien ou une revue, sans aucun ciblage ?

Non plus, confirmerons-ils.

☐ Peut-être alors les conseils appuyés d'un vendeur ?

Pour lui accorder toute confiance, encore faut-il être sûr qu'il n'a pas un intérêt personnel, une commission sur le chiffre de vente par exemple.

☑ Enfin les conseils d'un ami ou d'un utilisateur, autrement dit, le bouche-à-oreille ?

Oui, là c'est sûr, je suis plus intéressé, comme la large majorité des acheteurs potentiels.

Pour mémoire, fondé sur une étude des attentes et des motivations des utilisateurs effectifs et potentiels, le marketing est censé dynamiser la mise sur le commerce de nouveaux produits et services.

Le marketing viral et le web

Bien des études ont démontré de longue date, que lors d'un achat on infléchissait plus facilement son choix à l'écoute des conseils d'un ami ou d'un voisin, qu'à la lecture des caractéristiques et des tests effectués par les revues spécialisés.

L'essor de l'Internet auprès du grand public a démultiplié le phénomène, à un tel point que nous sommes prêts maintenant à écouter les conseils de parfaits inconnus. Comme chacun sait, le système de marketing viral en ligne a tendance à dériver. Bien des commentaires sont manipulés, et la norme AFNOR relative au traitement des commentaire en ligne est bien en peine pour ne serait-ce que réduire le nombre des faux avis et leurs effets néfastes.

Qu'est-ce que le marketing tribal ?

Ça ne date pas d'hier !

Jusqu’à la fin des années 70, les constructeurs automobiles pouvaient compter sur un noyau dur de fidèles acheteurs. « Ah, la BM c’est bien ! C’est bien fini, c’est solide, c’est allemand quoi. Moi je suis Peugeot, dix ans que je suis Peugeot, et je suis fidèle. », expliquait Jacques Brel installé dans la voiture de Lino Ventura, particulièrement excédé dans « L’Emmerdeur » d’Édouard Molinaro , un film de 1973.

Aujourd’hui, indépendamment des marques, les véhicules d’une même gamme de prix ont fini par un peu tous se ressembler et présentent des caractéristiques similaires. À chaque renouvellement de véhicule, l’acheteur étudie désormais l’offre, sans pour autant accorder de priorité à la marque du véhicule possédé antérieurement.

En proposant une offre totalement différenciée, Apple Corp. a su faire renaître ce sentiment d’identification à la marque comme signe de reconnaissance des membres d’un même groupe d’appartenance. Les experts en marketing n’hésitent d’ailleurs pas à utiliser le terme de « tribu » pour qualifier ce comportement. C’est aussi le fruit d’un long travail de mise en pratique d’une sociologie des groupes au service du marketing. C’est ce que l’on appelle aujourd’hui le marketing tribal.

Pour bien comprendre les principes et l’usage des nouvelles approches du marketing viral et tribal, les ouvrages de Seth Godin sont incontournables. Pour ce thème précis du marketing tribal, le lecteur intéressé accordera une attention particulière à « La vache pourpre » et « Tribus » . Voir ci-dessous.

Ouvrages de référence

L'Internet permet de multiplier à une puissance exponentielle son cercle de relation et donc de conseilleurs avisés. Cela Seth Godin l'a bien compris et le décrit non sans humour dans ses livres de référence. Ce sont des livres aisés à lire et d'un riche enseignement.

La vache pourpre

Rendez votre marque, vos produits, votre entreprise remarquables !

Seth Godin

Maxima Laurent du Mesnil éditeur

177 pages

Prix : 18,80 Euros

Dispo :

☛ www.amazon.fr ☛ Format Kindle (10,99 Euros)

Tribus

Nous avons besoin de VOUS pour nous mener

Seth Godin

Diateino

152 pages

Prix : 15 Euros

Dispo :

☛ www.amazon.fr









Partagez cet article...

(total partages cumulés > 45)

Commentaires lecteurs...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2016- Tous droits réservés