Qu'est-ce que le marketing viral ?

L

e « marketing viral » n'est rien d'autre que le principe du « bouche-à-oreille » que nous pratiquons tous sans réfléchir : , "Ah, je voulais te dire, j'ai acheté un truc vachement trop bien..." Ce principe est aujourd'hui transposé sur le net, on parle alors de "Buzz Marketing". L'idée est relativement simple. Interrogez-vous et posez-vous la question suivante. Vous comprendrez aisément le principe.

La question : Quel est le meilleur « média » pour faire connaître un produit et conduire à l'acte d'achat ?

Placez-vous maintenant dans la peau de l'acheteur, et choisissez votre réponse parmi les options suivantes :

Une pub radio ou à la télé ?

Non, répondra la majorité des acheteurs.

Une page dans un quotidien ou une revue, sans aucun ciblage ?

Non plus, confirmerons-ils.

Peut-être alors les conseils appuyés d'un vendeur ?

Pour lui accorder toute confiance, encore faut-il être sûr qu'il n'a pas un intérêt personnel, une commission sur le chiffre de vente par exemple.

Enfin les conseils d'un ami ou d'un utilisateur, autrement dit, le bouche-à-oreille ?

Oui, là c'est sûr, comme la large majorité des acheteurs potentiels, nous sommes tous plus attentifs aux conseils d'un proche et nous l'écoutons avec attention.

Pour mémoire, le marketing est fondé sur une étude des attentes et des motivations des utilisateurs effectifs et potentiels, il est donc censé dynamiser la mise sur le commerce de nouveaux produits et services.

Un exemple pratique : Starbuck et LionsGate

Le marketing viral et le web

Il y a quelques années, la société Starbuck avait passé un accord avec les studios de cinés Lions Gate afin d'assurer discrètement la promotion des films phares de la compagnie. Ainsi, en tout cas pour les établissements localisés dans les pays anglo-saxons, lorsque la ou le serveur vous abordait sur la question du cinéma, ce n'était pas une fille ou un gars sympa qui nouait contact pour partager sa passion mais bien une pure opération de Buzz Marketing.Bien des études ont démontré de longue date, que lors d'un achat on infléchissait plus facilement son choix à l'écoute des conseils d'un ami ou d'un voisin, qu'à la lecture des caractéristiques et des tests effectués par les revues spécialisés.

L'essor de l'Internet auprès du grand public a démultiplié le phénomène, à un tel point que nous sommes prêts maintenant à écouter les conseils de parfaits inconnus. Comme chacun sait, le système de marketing viral en ligne a tendance à dériver. Bien des commentaires sont manipulés, et la norme AFNOR relative au traitement des commentaire en ligne est bien en peine pour ne serait-ce que réduire le nombre des faux avis et leurs effets néfastes.

A ce sujet, voir aussi

Sur un sujet connexe : Qu'est-ce que le Marketing Tribal ?

Ressources web

Seth Godin

Le blog de Seth Godin, expert marketing à l'origine du Permission Marketing (en anglais). Auteur prolixe, nombre de ses ouvrages sont traduits en français.

Ouvrages de référence

L'Internet permet de multiplier à une puissance exponentielle son cercle de relation et donc de conseilleurs avisés. Cela Seth Godin l'a bien compris et le décrit non sans humour dans ses livres de référence. Ce sont des livres aisés à lire et d'un riche enseignement.

La vache pourpre

Rendez votre marque, vos produits, votre entreprise remarquables !

Seth Godin

Maxima Laurent du Mesnil éditeur

177 pages

Prix : 18,80 Euros

Dispo :

☛ www.amazon.fr ☛ Format Kindle (10,99 Euros)

Tribus

Nous avons besoin de VOUS pour nous mener

Seth Godin

Diateino

152 pages

Prix : 15 Euros

Dispo :

☛ www.amazon.fr









