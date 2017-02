Mesurer la satisfaction client en pratique

La mesure de la satisfaction client, comment faire ?

C

Un projet à part entière

omme il existe les tubes de l'été, mesurer la satisfaction client a longtemps été la rengaine du moment. Mais bien plus facile à dire qu'à mettre en place. Il est vrai que le propos lâché sans filet dans la conversation a fini par lasser un brin. En tout cas retenons ceci :"La mesure de la satisfaction client n'est pas un projet pour les amateurs, qu'on se le dise !".D'ailleurs celui qui se risquera à invoquer une fois de plus l'importance de mesurer de la satisfaction client sans suggérer de solutions concrètes, aura toutes les chances de passer pour le "pipoteur" de service du moment.

A juste titre.

Il ne suffit pas de lancer des formules toutes faites en recherchant un effet conclusif. Encore faut-il faire preuve de quelques signes de compétences qui puissent lever les désormais inévitables doutes. Mesurer la satisfaction client est un véritable projet en soi qui laisse peu de chance à l'improvisation.

Net Promoter Score ®

A ce sujet, depuis quelques années, Fred Reichheld, l'auteur de l'excellent "L'Effet Loyauté" épuisé en français mais toujours disponible en anglais "The Loyalty Effect" , a participé activement à l'élaboration d'un indicateur qui, quelque part, prend à contre pied les traditionnelles mesures de la satisfaction client.Il s'agit du Net Promoter Score ® NPS.

Net Promoter Score ® se propose d'évaluer la fidélité des clients en analysant précisément comment ceux-ci parlent de l'entreprise, ses marques, ses produits. Qui sont les promoteurs ? Qui sont les détracteurs ? Comment accroître les premiers et diminuer les seconds ? Un propos suffisamment clair pour que tous les employés de l'entreprise puissent l'analyser et le partager.

NPS (Net Promoter Score ) en pratique

Les promoteurs, ce sont les plus enthousiastes. Ils ont accordé une note de 9 ou 10. Ce sont des inconditionnels de l'entreprise, de ses produits, de ses marques.

Les passifs sont satisfaits mais pas enthousiastes. Ils ont accordé une note de 7 ou 8. Ils pourront être séduits par des offres concurrentes.

Les détracteurs ne sont pas satisfaits. Ils ont accordé une note inférieure à 6. Ils peuvent causer du tort à la marque et grever la rentabilité globale.

"Recommanderiez-vous l'entreprise X à vos amis ?"Les réponses à cette question sont ventilées selon une échelle à 10 niveaux. Ensuite, selon les résultats, les clients sont classés en 3 catégories, les promoteurs, les passifs et les détracteurs.L'échelle est graduée ainsi : 0 = Pas du tout. 5 = Sans avis. 10 = Très enchantéPour calculer le Net Promoter Score (NPS), il suffit d'éliminer les passifs jugés assez inoffensifs et de soustraire le pourcentage des détracteurs du pourcentage des promoteurs.NPZ = % promoteurs - % détracteursCela dit, pour être plus précis, Net Promoter Score ® n'est pas un simple indicateur mais bien un ensemble de techniques associées au dit indicateur afin de réussir à corréler la satisfaction client et la croissance des revenus.

Lecture recommandée

Pour en savoir un peu plus, lire l'ouvrage de référence : La question décisive.Pour l'auteur, la mesure de la satisfaction client est le critère le plus important. La meilleure manière de l'évaluer reste encore d'étudier les réponses à cette seule question : "Recommanderiez-vous cette entreprise, ce produit, cette marque à un ami ?"

La question décisive

Recommanderiez-vous cette entreprise à vos amis ?

Frederick F. Reichheld, Bertrand Pointeau

Pearson Village Mondial

Octobre 2006

228 pages

Prix librairie : 27,56 Euros.

Cet ouvrage a été publié chez HBS sous le titre " The Ultimate Question: Driving Good Profits and True Growth " dispo à 22 Euros sur Amazon.fr

Un second ouvrage "Answering the Ultimate Question complète" complète le livre de F. Reichheld "La question décisive". Orienté terrain, il propose des applications concrètes de la démarche.



Answering the Ultimate Question

How Net Promoter Can Transform Your Business ?

Richard Owen, Laura Brooks

Jossey Bass Wiley

(Langue anglaise)

Décembre 2008, 320 pages

Prix librairie : 20,33 Euros

Richard Owen et Laura Brooks sont co-développeurs de Net Promoter Score. Avec cet ouvrage, ils expliquent concrètement comment développer cette approche au sein même de l'entreprise, quelle que soit son activité. Des exemples de terrain.



Net Promoter Score ® est une marque déposée de Satmetrix Systems, Bain & Company et Fred Reichheld. Voir le site de référence : www.netpromoter.com.

Remarque : il ne s'agit pas là non plus d'une solution définitive. Le Net Promoter Score ® a aussi trouvé ses propres détracteurs.

Cette méthode est à rapprocher des techniques de calcul d'indicateurs du type "Word of Mouth", comme le CRV Customer Referral Value, qui estime la capacité de recommandation et d'apport de nouveaux clients.

